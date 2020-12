Sălaj: peste 330 de permise reținute pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor

Județul Sălaj rămâne în continuare, din diverse cauze, sub riscul producerii de tragedii pe șosele. Neatenția în trafic, viteza excesivă, depășirile imprudente sau conducerea sub influența alcoolului ori a drogurilor, reprezintă cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. În ultima perioadă, numărul celor care se urcă la volan după ce au băut alcool a înregistrat o creștere în județ. A crescut, de asemenea, și numărul și al celor care conduc fără să dețină permis de conducere, o infracțiune la fel de gravă precum este cea de conducere sub influența alcoolului, faptă care, nu de puține ori, s-a terminat cu adevărate tragedii.

În perioada 1 ianuarie – 1 decembrie, polițiștii rutieri sălăjeni au constatat 118 infracțiuni de conducere sub influența băuturilor alcoolice și 6 infracțiuni de conducere sub influența drogurilor. De asemenea, în perioada de referință, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice au fost aplicate 219 sancțiuni contravenționale. Totodată, pe acest segment au fost reținute 337 permise de conducere. Pe raza județului Sălaj, din cauza consumului de alcool s-au produs șase accidente de circulație grave, soldate cu zece răniți grav și cinci ușor. Ultima tragedie produsă în acest an a fost accidentul grav din Baia Mare, produs de un șofer sălăjean care se afla la volan după ce ar fi consumat substanțe psiho-active. În accident au murit doi tineri, aceștia fiind spulberați pe trotuar, iar un altul a fost grav rănit.