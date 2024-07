Probleme pe sectorul de autostradă Nădășelu – Zimbor

Cei de la Asociația Pro Infrastructură au venit cu un nou anunț despre lucrările de construcție la autostrada Transilvania. „La fel ca Zimbor – Poarta Sălajului, și pe lotul vecin am găsit în 24 iulie aceeași mobilizare slabă a celor de la UMB care sunt întinși pe prea multe șantiere și se concentrează puternic pe A7 Buzău-Focșani, restul proiectelor suferind. Concluzia și argumentele vi le-am spus în comunicatul de acum două săptămâni: prin 2021 visam să circulăm în 2023, cel târziu în 2024, dar acum ne luăm adio inclusiv de la 2025, sperând să ne încadrăm în jalonul PNRR, 2026. În plus, dacă nu suntem prea impertinenți, ne-am hazarda la o recomandare: antreprenorul UMB să își protejeze taluzurile și terasamentele pentru sezonul ploios/rece. În caz contrar, nu ne-ar mira dacă dealurile transilvănene ar lua-o (și mai rău) la vale, iar din terasamente la primăvară vom culege buruieni”, este o parte din mesajul Pro Infrastructură. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, oficialii CNAIR au extins cu multă indulgență termenele de finalizare în 28 iulie 2026 pentru Nădășelu-Zimbor, respectiv 14 decembrie 2026 în cazul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului, conform ultimului grafic de execuție aprobat și raportat public.

