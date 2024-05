Preotul Adrian Crăciunaș, îngrijitorul de orfani

Sunt mulți preoți dăruiți, dedicați, oameni implicați în nenumărate proiecte educaționale, de sprijin acolo unde este nevoie. Unul dintre ei este Adrian Crăciunaș, preot ortodox în localitatea Fetindia. L-am cunoscut mai bine în cadrul misiunilor organizate de Jandarmeria Sălaj, misiuni nobile, acțiuni concepute să ajute oameni aflați în suferință trupească sau sufletească. Înainte de sărbători, jandarmii sălăjeni au organizat o nouă misiune de acest fel.

Zeci de pachete cu mâncare urmau să ajungă la sălăjeni necăjiți, bolnavi, singuri, în vârstă, la copii cu mari probleme de sănătate. Jandarmii au găsit multe dintre aceste persoane cu ajutorul preotului Crăciunaș. Preotul i-a însoțit pe oamenii legii în acțiunea de împărțire a pachetelor. Nu a trecut mult și jandarmii s-au întors în special la copiii bolnavi, la cei cu probleme grave. Le-au dus dulciuri, haine, mâncare, rechizite, ce s-a putut. Așa am aflat că preotul Adrian Crăciunaș organizează, cu sprijinul și prin Episcopia Sălajului, nenumărate acțiuni caritabile, se îngrijește de orfani, de oameni amărâți. Știam de o parte din aceste misiuni. Un astfel de caz este cel al unui copil din Fetindia. I-au murit părinții, iar pruncul a rămas singur.

Împreună cu reprezentanții comunității, părintele s-a îngrijit de soarta copilului, care a continuat școala, viața, iar acum este bine, muncește, își face un rost. Și nu este singurul exemplu de orfan sprijinit de omul bisericii. Tot la Fetindia, părintele s-a preocupat de o văduvă, de sprijinirea femeii. În timp ce realizam interviul, preotul mi-a spus că au fost numeroase cazurile în care copiii au ajuns să-i spună „Moș Crăciun”, pentru că numele său este Crăciunaș, dar mai ales pentru a avut grijă să le ofere daruri în ajunul Crăciunului. Ca om, Adrian este simplu. Este un familist convins, are doi copii, soția activează în educație. Crede în adevăratele valori ale societății, reușește să coaguleze oamenii, să-i țină aproape, păstorește o comunitate frumoasă. Am realizat interviul pe o ploaie măruntă. Am râs amândoi.

Mi-a explicat că toate acțiunile de caritate sunt organizate prin proiectul Episcopiei Sălajului, un proiect intitulat „Sus inimile!” Ani și ani, coordonatorii acțiunii au strâns haine, încălțăminte, medicamente, alimente, dulciuri, jucării, produse care au ajuns la cei aproximativ 170 de copii din casele de tip familial din Fizeș, Jibou, Cehu Silvaniei, Hereclean, dar și la aproape 300 de persoane vârstnice. Desigur, pentru copii au fost strânse și multe dulciuri, jucării și rechizite, totul din dorința de a ajuta. De ce trebuie spuse toate acestea? Simplu! Pentru a învăța să fim mai buni, mai aproape de cei din jurul nostru care au nevoie de ajutor. Asemenea misiuni vor continua, pentru că de ajutor este nevoie aproape în permanență, iar important este ca cei aflați cu adevărat în suferință să fie ajutați. Pentru asta sunt Oamenii.