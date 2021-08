Pompierii sălăjeni care s-au luptat cu flăcările în Grecia, felicitaţi pentru curaj şi devotament

Cei şase eroi sălăjeni care, timp de zece zile, s-au luptat cu flăcările generate de amplele incendii de pădure din Grecia au fost felicitaţi de autorităţile sălăjene. În cadrul unei întâlniri care a avut loc în cursul acestei săptămâni, conducerea Instituţiei Prefectului Sălaj, reprezentată de prefectul Dari Toma şi suprefectul Andrea Suciu Ciortea, a ţinut să îi felicite personal pe toţi cei şase, respectiv: colonelul Florin Pop, șef al centrului operațional județean și comandantul misiunii din Grecia, locotenent-colonelul Florin Opriş – comandantul Detașamentului de pompieri Zalău, plutonierul adjutant şef Gabriel Rad Bârsan, plutonierul adjutant şef Sergiu Bica, plutonierul major Răzvan Bogdan Crişan şi plutonierul Andrei Cristea pentru profesionalismul, curajul şi devotamentul dovedite în cadrul misiunii de pe insula Evia.

“Ca cetăţean al acestui judeţ, m-aţi făcut să mă simt mândru că sunt sălăjean, atunci când am văzut reacţiile naţionale şi internaţionale privind modul curajos în care aţi intervenit pentru lichidarea incendiilor din Grecia. Ca prefect, am fost din nou mândru că v-aţi îndeplinit profesionist şi eficient misiunea încredinţată de Ministerul Afacerilor Interne. Iar mândria a fost cu atât mai mare cu cât colonelul Florin Pop a fost șeful detașamentului de pompieri români în Grecia. Şi ca sălăjean şi ca prefect sunt, astăzi, bucuros că v-aţi întors acasă sănătoşi, pentru că acesta este cel mai important lucru pentru familiile, prietenii şi colegii voştri. Felicitările mele, atât în nume personal cât şi ca reprezentat al Guvernului în teritoriu. A fi pompier nu e o simplă meserie, e o vocaţie care cere curaj, dăruire, coordonare, eficienţă şi multă muncă, iar voi aţi dovedit din plin toate aceste calităţi pe insula Evia”, a precizat, în cadrul întâlnirii, prefectul Dari Toma. “Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor pentru devotamentul arătat şi familiilor acestora, pentru răbdare şi înţelegerea lor privind importanţa acestei misiuni. Sunt convins că cei de acasă au trecut prin emoţii foarte mari, atunci când posturile de televiziune au transmis imagini cu flăcările foarte mari şi problemele cauzate de incendiile din Grecia. Cât priveşte oficialităţile din Grecia, am avut o colaborare foarte bună cu oficialul de legătură elen. Ne-a transmis planul de acţiuna în fiecare zi, locaţia în care să acţionăm, iar ordinele venite de la nivel central ne-au fost transise foarte rapid, pentru a le putea pune în aplicare. Nu în ultimul recunoştinţa localnicilor ne-a făcut să putem trece peste oboseala inerentă, apărută după câte şase ore de intervenţie. Când îi vedeai cât sunt de recunoscători pentru că suntem acolo şi-i ajutăm, treceai peste orice oboseală. Mai ales la plecare au avut o reacţie deosebită, care pe mine m-a impresionat, aplaudându-ne la scenă deschisă”, a transmis colonelul Florin Pop. În semn de prețuire și de respect pentru curajul și modul exemplar de îndeplinire a acestei misiuni, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a dispus avansarea în grad la excepțional a tuturor pompierilor care au participat la misiunea desfășurată în Grecia, precum, acordarea Emblemei de Onoare a MAI colonelului Florin Pop, șeful detașamentului de pompieri români care au acționat în Grecia şi a Emblemei de Onoare a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă tuturor pompierilor participanţi la acţiune.

Foto – Instituţia Prefectului Sălaj