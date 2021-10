Poluare pe lacul de la Sălățig?

Sursa foto: facebook Glodan Cosmin

Problemele semnalate pe lacul de la Sălățig par să nu se mai termine. Mai mulți localnici ne-au sesizat cu privire la reapariția mortalității piscicole. Fotografii cu pești morți au fost publicate inclusiv în mediul online, pe rețele de socializare, iar mulți pescari și localnici vor explicații din partea autorităților.

Unii cred că apa este poluată, alții apreciază că de vină este nivelul apei prea mic, iar asta înseamnă lipsă de oxigen. Printre cei care ne-au sesizat această problemă se numără și președintele Asociației „Eco-Mineu”, Marius Bodoni, care crede că este timpul pentru o anchetă din partea autorităților. Contactată, președinta Clubului Pescarilor din cadrul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Veronica Ispas, ne-a declarat că de vină este nivelul mult prea scăzut al apei. „Se vorbește foarte mult despre problema de la Sălățig. Am mai spus-o și o repet. De vină este apa puțină, este apă de o jumătate de metru, de asta mor peștii. A scăzut foarte mult nivelul apei și peștii nu mai au oxigen. Asta se întâmplă acolo. Am fost pentru a analiza situația. Ne-am dus cu barca pe lac și de abia am reușit să o scoatem de acolo din cauza nivelului scăzut al apei”, ne-a declarat Veronica Ispas. Și pescarii sunt supărați și cred că acolo se întâmplă ceva. Și în vara acestui an au fost probleme pe lacul de la Sălățig, dar situația a fost mult mai gravă. Surse oficiale din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj ne-au declarat că au fost efectuate mai multe analize ale apei din lacul de la Sălățig, iar rezultatele obținute în ultima perioadă arată că nu ar fi vorba de poluare. I-am contactat și pe oficialii Comisariatului Gărzii de Mediu Sălaj. Comisarul șef, Răzvan Fazacaș, ne-a confirmat că există o sesizare referitoare la cazul de mortalitate piscicolă de pe lacul de la Sălățig, iar verificările comisarilor de mediu sunt în desfășurare.