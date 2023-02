„Piz.. Babei” s-a umezit

„Pizda Babei”, da! Să iertați rușinosul cuvânt, dar așa i se spune și acum micuței peșteri cu izvor, o deschizătură în stânca localizată la granița dintre județele Sălaj și Maramureș. Locul a fost analizat de zeci și zeci de ori, unii au început să îmbutelieze apa care curge aici, alții cred că izvorul din deschizătura blocului de piatră are puteri miraculoase și înlătură infertilitatea la femei, bolile femeiești și multe altele. Eu știu doar că locul cu pricina este situat la marginea șoselei și atrage privirile trecătorilor, curioșilor. Înainte era aici și o tăbliță pe care scria mare și vizibil numele izvorului, dar tabla a dispărut. Am ajuns pentru a doua oară aici, iar din peșteră curge apă, izvorul a prins viață. Localnicii sunt deja plictisiți de mândrețea de loc. Pentru ei este cât se poate de clar. Este „Pizda Babei” și gata, care-i rușinea? În sat, lângă o poartă ruginită, o femeie vorbește la telefon. Dau bună ziua, mă prezint și o întreb de rușinea babei. Femeia râde și mă poftește să-l întreb pe bărbatul din curte. Omul își spală mașina. Bărbatul râde și el, dar îmi spune clar că asta este denumirea peșterii. „Noi așa îi spunem, voi spuneți-i cum vreți. Ce-i atâta rușine, nu înțeleg. Noi nu prea înțelegem ce e atâta gargară cu crăpătura din piatră. E o gaură în stâncă, atât. Curge apă primăvara, toamna și iarna. Sunteți norocos, Pizda Babei s-a umezit acum”, îmi strigă bărbatul în timp ce șterge portiera mașinii. Am mai ajuns aici recent, dar n-am fost singur. Am intrat cu doi tovarăși de drum, oameni pasionați de fotografie. Și au avut ce fotografia, cred eu. Locul este vizitat anual de sute de curioși. Unii fotografiază, alții beau apă, râd, glumesc și vorbesc despre izvorul care a primit această denumire deocheată ca urmare a formei pe care o are deschizătura în piatră.

