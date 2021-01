Peste 200 de sălăjeni au fost depistați anul trecut la volan sub influența alcoolului

Peste 200 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti, pe linie de alcool, în anul 2020. Conducerea în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor crește în mod dramatic probabilitatea de a ucide, de a lăsa cu sechele pentru toată viața sau de a răni un alt partener de trafic sau pieton. A-ți forța norocul ziua sau noaptea târziu pe drumul spre casă sau de acasă la prieteni este un joc riscant ce se poate sfârși în mod tragic. Polițiștii sălăjeni sunt permanent la datorie și aveți mari șanse să fiți opriți și testați cu alcooltestul. Chiar dacă aveți norocul să nu fiți opriți în trafic, riscați să faceți un accident. În anul 2020, pe linie de alcool, polițiștii cu atribuții au constatat 243 de infracțiuni și au aplicat 391 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, pe acest segment au fost reținute 634 permise de conducere. Totodată, din cauza conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, pe raza judeţului Sălaj s-au produs șase accidente de circulație grave, 10 răniți grav și cinci ușor. Ultimul accident deosebit de grav, produs de un sălăjean aflat sub influența drogurilor, a avut loc în ziua de Crăciun, în Baia Mare. Doi tineri au fost omorâți pe loc în timp ce se aflau pe trotuar, iar un al treilea a fost grav rănit.

