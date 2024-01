Patrisia are nevoie de ajutorul nostru

Sălajul este un județ mic, dar cu mulți oameni buni, inimoși, iar unii dovedesc asta zi de zi. Întotdeauna am susținut că trebuie să ne ajutăm între noi. De această data vin cu un exemplu concret, o fetiță care are mare nevoie de ajutorul nostru. Am aflat despre acest caz de la Corina Țurcaș, sălăjeanca implicată în nenumărate activități de voluntariat și în organizarea unor campanii caritabile. „Ea este Patrisia și te cucerește imediat cu zâmbetul și voioșia ei, dar, din nefericire, de puțin timp i-a fost descoperită o tumoare la rinichiul stâng, iar viața familiei sale a fost dată peste cap. E crunt să primești astfel de vești, în fracțiune de secundă se schimbă tot cursul vieții. Dacă până atunci au fost alte obiective, din acel moment, prioritar este să iți salvezi copilul, iar când în lupta ce o ai de dus cu boala ți se alătură și alți oameni, crește speranța că poți ieși învingător oricât de nemiloasă ar fi ea și asta contează foarte mult pentru moral, dar și pentru potențialul financiar, fără de care nu poți reuși. Părinții fetiței au fost mereu alături de cei aflați în suferință, am fost martoră de nenumărate ori la gesturile lor. Acum au nevoie de noi, de noi toți cei care îi cunoaștem, de noi toți cei care vrem să le fim alături și să îi sprijinim financiar în această grea încercare. Patrisia este internată în Cluj-Napoca, fiind deja operata de un ganglion axial, însă urmează să plece în Ungaria”, este mesajul Corinei Țurcaș. Costurile estimative ale intervenției sunt de aproximativ 20.000 de euro. Donațiile pot fi făcute în contul RO31RZBR0000060020272835, cont deschis pe numele Gîlgău Brigitta.

Sursa foto: Corina Țurcaș