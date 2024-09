Orașul Șimleu Silvaniei, în sărbătoare

Festivalul de reconstituire istorică Bathory Fest a început ieri în orașul Șimleu Silvaniei. Momentul deschiderii a fost unul festiv, în care invitații evenimentului au fost primiți într-o atmosferă de sărbătoare. „Am avut plăcerea să transmit mesajul Primăriei Șimleu Silvaniei cu ocazia Zilelor Bathory Fest, un eveniment de tradiție a orașului și totodată să reînnoim colaborarea și înfrățirea cu orașul Albertirsa din Ungaria. Nu în ultimul rând am premiat tinerii șimleuani care au ajuns pe bicicletă din Grecia, din Germania și sigur și pe cei care au pedalat în metropola New York alături de alți români. Nu l-am uitat pe sportivul Sranko Zsolt, medaliat cu aur la culturism amatori la Cluj-Napoca. Mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru susținere, vicepreședintelui Camerei Deputaților, Lucian Bode și președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu-Iancu Sălăjanu. Am subliniat încă o dată importanța acestor zile pentru noi și pentru istoria orașului, Ștefan Bathory fiind unul dintre cei mai reformatori principi ai Transilvaniei. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat primarul Cristian Lazăr.

Festivalul se va încheia în această seară cu un concert susținut de trupa VAMA.