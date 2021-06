Număr record de proiecte depuse pentru finanțarea activităților sportive și recreative

Aproape 60 de asociații, fundații și parohii, s-au înscris în ediția din acest an a concursului de proiecte organizat de Consiliul Județean (CJ) Sălaj pentru susținerea activităților sportive, de tineret și recreative. Din totalul amintit, 41 de proiecte au vizat domeniul tineret/recreativ, iar 18, cel sportiv, suma solicitată fiind de 423.635 de lei. În urma evaluării realizate de comisia stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Sălaj, 56 de proiecte – 41 din domeniul tineret/recreativ și 15 din domeniul sportiv – au fost declarate eligibile. Lista acestora poate fi consultată la adresa: https://bit.ly/3gB5w9N. În perioada următoare, comisia va evalua calitatea propunerilor și, în baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, va realiza evaluarea tehnico-financiară. Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească minim 60 de puncte din cele 100 posibile. Selecția proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute, în limita sumelor disponibile. „În acest an, am alocat un buget de 450.000 de lei, cu 50 la sută mai mare decât la edițiile precedente, iar impactul a fost pe măsură. Avem un număr record de proiecte depuse, lucru care nu poate decât ne bucure. Ne dorim ca în activitățile pentru care vom asigura finanțare să fie implicați cât mai mulți tineri, mai ales că anul trecut, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, programul a fost suspendat. Tânăra generație este o resursă importantă pentru comunitate, iar unul dintre rolurile noastre, ca autoritate publică locală, este să susținem activitățile în care tinerii să își petreacă în mod util timpul liber, să își exploreze interesele și talentele și să își dezvolte personalitatea. Pe lângă încurajarea activităților de tip sportiv și recreativ în rândul tinerilor, urmărim și încurajarea participării active a mediului asociativ în dezvoltarea socială a comunității”, a menționat președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. Reamintim că valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect este de 10.000 de lei pentru activități sportive și 7.000 de lei pentru tineret, fără a depăși 90 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului. Finanțările nerambursabile vor fi însoțite de o contribuție în numerar, din partea beneficiarului. Toate activitățile finanțate prin program trebuie să respecte normele în vigoare cu privire la contextul pandemiei.

