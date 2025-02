Normalitate. E iarnă și e frig

Sălajul se numără printre județele avertizate meteorologic pentru următoarele zile. Meteorologii au anunțat că nopțile vor fi geroase, cu temperaturi cu mult sub zero grade. Toate paginile de socializare s-au umplut cu aceste avertismente de parcă ar fi anormale pentru această perioadă. Este iarnă și este normal să fie frig, să fie ger. Anormale ar fi temperaturile cu mult peste zero grade în această perioadă. Mai lipsește zăpada în Sălaj. Din păcate, lipsa zăpezii se resimte în pământ, în special în agricultură.

Share Whatsapp Email