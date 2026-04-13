Nimic nu este imposibil. Spartanul zălăuan Cosmin Pașca a alergat 168 de kilometri

Este coordonatorul FT 60 (Fitness Training 60) și STG Zalău (Spartan Training Group), iar zilele trecute a obținut o nouă performanță pe care eu o coinsider excepțională. Spartanul zălăuan Cosmin Pașca a alergat pe distanța de 168 de kilometri la competiția Istria 100 by UTMB. Cosmin nu e doar un antrenor care pregătește oameni să devină mai puternici fizic și psihic, Cosmin este o lecție din care poți învăța că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. După cursa infernală, Cosmin a făcut și câteva declarații.

„168 de kilometri și o singură certitudine: a fost cumplit, în viața mea nu am suferit mai tare. Au fost zeci de momente pe traseu în care în capul meu urla doar gândul: oprește-te! Am strâns din dinți și am refuzat să abandonez. Am reușit să sosesc pe locul 10 la general. În 21:47:47. Sunt epuizat, dar recunoscător. Cel mai recunoscător corpului că a rezistat și minții că nu m-a lăsat să mă opresc atunci când totul devenise insuportabil. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Ați fost parte din motivul pentru care am continuat! Ne vedem după recuperare pregătim un race report complex pentru că o cursă de genul merită povestită pe larg”, a declarat Cosmin. Felicitări, Cosmin!