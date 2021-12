Ne împuținăm pe zi ce trece! Natalitatea – într-o scădere continuă

Natalitatea în județul Sălaj este într-o permanentă scădere. Cel puțin aceasta arată datele cuprinse într-un ultim raport al Direcției Județene de Statistică (DJS) Sălaj cu privire la principali indicatori economico-sociali ai județului pentru luna septembrie. Potrivit raportului, în județul Sălaj numărul născuților‐vii înregistrați în primele nouă luni ale anului în curs a fost de 1.761 de copii, în scădere cu 6,6 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2020. Rata de natalitate în luna septembrie a anului în curs a fost de 12,0 născuți‐vii la 1000 locuitori (11,6‰ în luna august 2021 şi 10,8‰ în luna septembrie 2020), iar în primele nouă luni ale anului în curs a fost de 9,7‰, față de 10,3‰ înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Numărul deceselor – în creștere

Numărul decedaților înregistrați, în luna septembrie, a fost de 246 de persoane, în creştere cu 17,1 la sută față de luna august şi cu 13,9 la sută față de luna septembrie a anului trecut. În perioada ianuarie – septembrie a acestui an s‐au înregistrat 2.549 de decese, în creștere cu 14,9 la sută față de aceeaşi perioadă a anului trecut. Rata de mortalitate, în luna septembrie, a fost de 12,2 decedați la 1000 locuitori (10,4‰ în luna august şi 10,7‰ în luna septembrie a anului 2020), iar în primele nouă luni a fost de 14,1‰, față de 12,2‰ înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Naşteri mai puţine

În ceea ce priveşte sporul natural, în luna septembrie a anului în curs, acesta indică un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de patru persoane (+24 persoane în luna august 2021 şi +2 persoane în luna septembrie 2020). În perioada ianuarie-septembrie sporul natural a fost de ‐788 persoane (‐333 persoane în perioada ianuarie-septembrie a anului trecut). În luna septembrie a acestui an nu s‐a înregistrat nici un caz de deces în primul an de viață, față de un caz înregistrat atât în luna august a anului în curs, dar și în luna septembrie trecut. Conform sursei citate, în primele nouă luni ale anului au fost înregistrate 16 cazuri de deces sub un an, mai mult cu cinci cazuri față de aceeaşi perioadă a anului trecut. Rata mortalității infantile, în luna august 2021, a fost de 4,3 decedați sub un an la 1000 născuți‐vii, iar în perioada ianuarie-septembrie a fost de 9,1‰ față de 5,8‰ înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut.