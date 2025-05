Narcisele din aria protejată Racâș-Hida, în atenția inspectorilor de mediu

Inspectorii Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj au efectuat o analiză în teren a stării în care se află aria naturală protejată Racâș-Hida.

„În fața noastră s-a dezvăluit (după un drum care ne-a oferit imagini de o frumusețe rară), un covor mirific de narcise ( Narcissus stelatus). Observând mai atent întinderea albă de narcise am putut distinge și licăriri violacei ale florilor de iris ( iris aphilla) și orhidee (anacamptis morio), iar în micile insule care ne încălzeau privirea cu un galben intens am putut distinge florile de piciorul cocoșului (ranunculus acer) și în zonele mai umede florile de untișor (ranunculus ficaria), de asemenea am identificat și flori de mazăriche, cimbrișor, clopoței, etc și un cocon de fluture inelar. Toate acestea sunt elemente naturale care ne bucură având în vedere faptul că s-a constatat o densitate bună a plantelor de narcise, precum și existența mai multor zone cu habitat specific în jurul ariei protejate care găzduiesc populații însemnate de narcise”, este prezentarea specialiștilor APM Sălaj.

Sursa fotografiilor: APM Sălaj