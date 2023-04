La Rus, pregătiri pentru „Ciocota”: peste o mie de ouă urmează să fie sparte

Unii spun că „Ciocota” din Rus este un obicei, alții cred că este doar o modalitate prin care sătenii se simt bine, se bucură de sărbătorile pascale, iar pentru alții a devenit o distracție. Cert este că „Ciocota” va avea loc și în acest an. Momentul spargerii ouălor vopsite va avea loc în fața bisericii din centrul de comună, după ieșirea din biserică. Fiecare concurent vine cu un coș plin cu cel puțin 20 – 30 de ouă. An de an sunt zeci de concurenți. Anul trecut, ne-a povestit primarul comunei Rus, Ioan-Aurelian Cozma, în coșulețele aduse în ziua de Paști la biserică au fost cel puțin o mie de ouă. Pregătirile pentru „Ciocota” încep cu câteva zile bune înainte. Ouăle sunt alese cu grijă. Fiecare încearcă să găsească oul cu o coajă cât mai tare, îl fierbe într-un mod anume, este vopsit printr-o modalitate aparte, totul din dorința de a-l face cât mai tare. Desigur, în poveste încearcă să intre și cei care vor să folosească ouă false, unele din lemn sau material plastic. Ochii ageri ai bătrânilor depistează rapid problema, iar concurentul este eliminat. E un moment în care se reunesc spiritualitatea, sărbătoarea, obiceiul și bucuria oamenilor de a sta împreună, de a se revedea. Toți sunt câștigători, iar după „Ciocota”, localnicii se duc acasă pentru a lua masa în familie, cu prietenii, cu cei apropiați.

