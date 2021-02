IPJ Sălaj l-a scos din trafic pe polițistul rutier Filip

Cazul polițistului de la IPJ Sălaj, mai exact din Poliția rutieră a municipiului, anchetat în dosarul accidentului de sâmbătă din Baia Mare, a declanșat controale și verificări și la nivelul Poliției sălăjene, pe lângă ancheta penală desfășurată de polițiștii și procurorii băimăreni. Deși nu s-a stabilit deocamdată dacă polițistul din Zalău, Filip Ioan, era sau nu la volan în momentul accidentului (acesta s-ar mai fi aflat cu încă o persoană în mașină), se știe faptul că polițistul a fost depistat la scurt timp după accident ascuns în scara unui bloc, fiind sub influența băuturilor alcoolice, așa cum IPJ Maramureș a transmis în comunicatul de presă. Dacă cercetările vor stabili că este vinovat și că el era la volan în momentul accidentului, acesta va răspunde penal, însă chiar și dacă se va stabili că nu a fost la volan, prin faptul că a plecat de la locul evenimentului, a încălcat reguli elementare din fișa postului și din Statutul polițistului, întrucât, cu atât mai mult în calitate de om al legii în cadrul Poliției rutiere, era obligat să rămână la fața locului și să ofere sprijin celor implicați în accident. În această cauză, urmărirea penală a fost începută in rem (pentru faptă), deci nu pe numele unei persoane, polițistul fiind audiat până în prezent în calitate de „martor”, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Aceleași surse spun că polițistul se consideră nevinovat, spunând că mașina, care are volanul pe partea dreaptă, ar fi fost condusă de finul său.

Angajatul a rămas în continuare în cadrul Biroului rutier Zalău, dar nu mai face parte din echipajele de poliție care îi vor controla în trafic pe șoferi. Reprezentanții IPJ au transmis pentru Magazin Sălăjean că polițistul este cercetat și la nivelul unității în care activează în prezent. “În cursul zilei de luni, inspectorul-șef al IPJ Sălaj a dispus în acest caz efectuarea de verificări prin Compartimentul Control Intern. Dacă din conținutul verificărilor vor rezulta aspecte care pot constitui abateri disciplinare, se va dispune cercetarea prealabilă. În prezent, polițistul își desfășoară activitatea tot în cadrul Biroului Rutier, dar nu va mai fi planificat pentru a desfășura activități de control și supraveghere în traficul rutier”, spun reprezentanții IPJ Sălaj. Deși polițistului i-a fost oprit permisul de conducere imediat după accident, i-a fost restituit ulterior de polițiștii din Baia Mare.