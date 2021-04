În Sălaj, mai multe decese decât nașteri

Peste 350 de decese au fost înregistrate în prima lună a acestui an în județul Sălaj, în scădere cu 2,5 la sută față de luna decembrie a anului trecut și în creștere cu 14,7 la sută comparativ cu luna ianuarie a anului 2020. Potrivit Direcției Județene de Statsitică (DJS) Sălaj, rata de mortalitate, în prima luna a acestui an, a fost de 17,4 decedați la 1000 locuitori (17,8‰ în luna decembrie 2020 şi 15,2‰ în luna ianuarie 2020). De asemenea, tot în prima lună a acestui an numărul născuților‐vii înregistrați în Sălaj a fost de 178 de persoane, în scădere cu 11,9 la sută față de luna decembrie şi cu 23,9 la sutăfață de luna ianuarie a anului 2020. În ceea ce privește rata de natalitate, în luna ianuarie a anului în curs a fost de 8,8 născuți‐vii la 1000 locuitori (10,0‰ în luna decembrie 2020 şi 11,6‰ în luna ianuarie 2020). Sporul natural înregistrat în luna ianuarie indică un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de 174 de persoane (‐159 de persoane în luna decembrie 2020 şi ‐73 de persoane în luna ianuarie 2020). În luna ianuarie s‐au înregistrat patru cazuri de deces în primul an de viață, mai mult cu trei cazuri atât față de luna precedentă cât şi față de luna ianuarie 2020. Rata mortalității infantile, în luna ianuarie 2021, a fost de 22,5 decedați sub un an la 1000 născuți‐vii (5,0‰ în luna decembrie 2020 şi 4,3‰ în luna ianuarie 2020).

Share Tweet Share