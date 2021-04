În Sălaj: căsătorii multe, divorțuri puține

Anul 2021 a început în județul Sălaj cu mai multe căsătorii și mai puține divorțuri comparativ cu lunile anterioare. Potrivit Direcției Județeane de Statistică Sălaj, în luna ianuarie a acestui an s‐au înregistrat 41 de căsătorii, în creştere cu 10,8 la sută față de luna decembrie a anului 2020 şi în scădere cu 6,8 la sută față de luna ianuarie a anului trecut. Rata de nupțialitate, în luna ianuarie a acestui an, a fost de 2,0 căsătorii la 1000 locuitori (1,8‰ în luna decembrie a anului 2020 şi 2,2‰ în luna ianuarie a anului 2020). În ceea ce privește numărul divorțurilor acestea au fost, în prima lună din acest an, în număr de patru, în scădere cu 85,2 la sută față de luna decembrie a anului trecut şi cu 55,6 la sută față de luna ianuarie a anului 2020. De asemenea, rata de divorțialitate, în prima lună a acestu an, a fost de 0,20 divorțuri la 1000 locuitori (1,33‰ în luna decembrie 2020 şi 0,44‰ în luna ianuarie 2020).

Share Tweet Share