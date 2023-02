În plină iarnă, la cules de ciuperci în pădurile Sălajului

Da, în iarnă la cules de ciuperci comestibile, care cresc în pădurile Sălajului. Inițial am crezut că este o glumă, dar cel de la care am aflat povestea bureților acoperiți de zăpadă și culeși din pădurile Sălajului este nimeni altul decât Mircea Groza, iar culegător este Nelu Borz din comuna Sâg.

Marți dimineața, lângă ceasul înghețat din centrul Zalăului, l-am întâlnit pe Mircea Groza. Recunosc, am fost bucuros să-l revăd. Îmbrăcat într-un stil aparte, într-un mod care îl caracterizează și care face mai degrabă trimitere la vreun englez, Mircea Groza m-a privit, m-a întrebat ce mai fac și a început să-mi povestească. Recunosc, mă enervează (prietenește vorbind) și îl invidiez. Nu știu cum Dumnezeu cunoaște și află atât de multe, întâlnește sălăjeni extrem de interesanți, oameni care tac și fac. De data asta, Mircea Groza (este un domn, dar nu-mi place să-l numesc așa, prefer să-i spun Mircea) mi-a povestit despre un sălăjean care culege ciuperci în perioada asta. Am zâmbit, m-am scărpinat pe chelie și cam atât. Cum să culeagă ciuperci când e ditamai zăpada, e frig și înghețul e încă prezent.

Da, sunt bureți comestibili care cresc în pădurile Sălajului chiar și în perioada asta, îmi zice Mircea și mă trimite spre pagina sa de Facebook. Ce să vezi, Nelu Borz din Sâg culege ciuperci și în februarie. Ciuperca cu „Antigel”: Hygrophorus marzuolus – băloasa de martie. Alte denumiri: băloasă timpurie, ciuperca primăvăratică, ciuperca de martie, ciuperca de zăpadă și, în Sâg Sălaj îi spune burete de piatră. „De abia acum am descoperit această ciupercă! În urmă cu vreo două săptămâni degustam niște minuni culinare cu Cosmin Dragomir la Băcănia Veche – Livrări Mâncare Gătită. Și ceva pălinci și vinuri, toate românești, eram la o băcănie, nu? După o vreme a apărut și proprietarul băcăniei, Marius Tudosiei. Provocați și de pălincuță am început o discuție luuungă despre producători și produse românești, despre oportunitățile acestora pentru HORECA, despre greutățile pe care le întâmpină producătorii dar și despre neimplicarea celor care ar putea sprijini aceste activități. Era înainte de venirea andivelor românești la băcănie! Printre altele, Marius îmi spunea că a primit două borcane cu ciuperci conservate, ciuperci necunoscute pentru el, foarte bune, foarte interesante și nu se îndură să desfacă al doilea borcan. Pe primul l-a halit pe furiș, singur. Și acum urmează surpriza! Ciupercile/borcanele au venit din Sălaj, de la un foarte priceput ciupercar, Nelu Borz. Eu, sălăjean fiind, credeam că știu multe despre Țara Silvaniei, mai ales în ceea ce privește tradițiile culinare. Deși ne-am intersectat de câteva ori pe Facebook, nu-l cunoșteam pe Nelu Borz din Sâg! Revenit la Zalău l-am căutat, l-am găsit, am vorbit, doar telefonic și prin mesaje și sper să ne întâlnim cât de curând. Nelu Borz știe multe despre ciuperci. Eu nu sunt culegător de ciuperci, nici nu am foarte multe cunoștințe despre ele. Mă consult cu specialiștii în domeniu și le gătesc”, a scris Mircea Groza pe pagina sa de Facebook. Mircea a povestit cum Nelu Borz i-a trimis o pungă cu cel puțin două kilograme de bureți de piatră, proaspăt culeși din pădurile comunei Sâg. Este vorba de „hygrophorus marzuolus – băloasa de martie”, culeși în februarie! A fost o iarnă mai blândă și au apărut deja. Potrivit specialiștilor, este o specie foarte rară, dar în unele locuri se poate găsi în grupuri crescând din abundenţă. Apare în pădurile de conifere şi foioase, în special fagi, de la deal până în zonele montane. Preferă solul nisipos, uşor acid şi alcalin. Este o ciupercă precoce foarte rezistentă la frig şi apare la sfârşitul iernii odată cu topirea zăpezii, deseori sub frunzele uscate şi resturi vegetale din luna martie, chiar februarie, până în luna mai. Și am mai aflat ceva. Se pare că mai sunt sălăjeni care cunosc și culeg această specie de ciuperci. Desigur, astfel de ciuperci sunt greu de găsit și foarte puțini le cunosc. În zona Sălajului li se spune bureți de piatră.

Sursa foto: Facebook Nelu Borz și Mircea Groza