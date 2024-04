În mijlocul Sălajului, un om și o casă acoperită cu paie

Am trecut de multe ori pe lângă căsuța albăstruie, o construcție șubredă, mult prea veche și aproape imposibil de locuit. Este acoperită cu paie, dar pentru a împiedica ploaia să intre, peste bătrânul acoperiș a fost pusă o folie de plastic. Niciodată nu m-am gândit că în căsuța asta locuiește cineva, că un om își duce zilele, uneori mai bune, alteori cu multă tristețe. Zilele trecute, întâmplarea a făcut să ajung la căsuța cu paie din Aghireș datorită jandarmilor, care au pornit într-o nobilă misiune de a împărți un strop de bucurie sălăjenilor greu încercați de viață și de oameni. Aflată la marginea unui drum asfaltat, căsuța pare desprinsă din vreun film vechi, cu haiduci și țărani lipiți de pământ și de truda vieții. Gardul din sârmă împrejmuiește grădina. Poarta este din lemn și este vopsită în maro, la fel și ramele de la micuțele ferestre ale casei. Undeva, deasupra casei, un cireș a înflorit și parcă e conștient de frumusețea florilor sale. Stă semeț și transformă locul într-un peisaj de poveste. Jandarmii intră în curte alături de un localnic. Un omuleț, trecut de mult de tinerețe, a deschis ușa, și sprijinit de un perete ne salută, ne privește curios. Pare bucuros de vizită, de vorbele frumoase primite de la oaspeți, iar vizitatorii nu au venit să-l vadă cu mâna goală. I-au dus mâncare și speranță. În căsuță locuiește Gheorghe. O viață a fost păstor, cioban, a îngrijit animale. Unul dintre jandarmi l-a întrebat de sănătate. Pe antebrațul uneia dintre mâini are un bandaj, pare o branulă, urma unei intervenții medicale. Cu o voce slabă, tremurândă, bărbatul ne povestește că a avut o viață grea, a muncit, a fost și slugă în copilărie, a lucrat mereu pentru alții. Sper că am reținut bine, bărbatul s-a născut într-o familie cu mulți copii, iar tatăl său a plecat „pă țară”, i-a uitat. La început, căsuța avea rol de pivniță, dar a fost transformată în locuință. Gheorghe spune că au fost și oameni care l-au ajutat. Este sprijinit periodic de Crucea Roșie Sălaj. Bărbatul nu își dorește decât sănătate, să își ducă viața în liniște și pace. Cine știe, poate într-o zi, soarta va face să ajungeți în Aghireș, lângă bătrâna casă din vârf de deal. N-o ocoliți, intrați, poate puteți ajuta un om simplu, cu inimă bună.

