În 12 ani de existență, echipajele SMURD Sălaj au salvat mii de oameni

Povestea SMURD Sălaj a început în anul 2011, când primele ambulanțe roșii soseau la sediul ISU Sălaj, pregătite să intervină în orice moment. Serviciul Mobil de Urgenţă de Reanimare şi Descarcerare este o structură care prin oamenii săi, prin misiunile desfăşurate şi prin eficienţa dovedită a contribuit în cadrul intervenţiilor în situaţiile de urgenţă medicale. În acest an, în data de 16 decembrie, SMURD Sălaj a împlinit 12 ani de la înființare. Începând cu data de 16 decembrie 2011, ISU Sălaj a fost dotat cu patru ambulanţe de tip B2, repartizate la structurile de intervenție din localitățile Zalău, Şimleu Silvaniei, Nuşfalău şi Ileanda. Pentru a răspunde într-un timp cât mai scurt solicitărilor medicale venite din partea sălăjenilor, începând din aprilie 2017, se operaționalizează Punctul de Lucru în localitatea Sărmășag, cu un echipaj de prim ajutor calificat. Un an mai târziu, odată cu deschiderea Punctului de Lucru din localitatea Sânmihaiu Almașului, se operaționalizează un nou echipaj SMURD. Anul 2019 a fost un an important în dezvoltarea serviciului integrat de acordare a asistenței medicale de urgență prespitalicească în județul Sălaj, prin încadrarea la data de 1 aprilie, a unui echipaj de terapie intensivă mobilă la Zalău şi a unui echipaj de prim ajutor calificat la Jibou. În luna septembrie, un aport major în gestionarea cazurilor medicale foarte grave a fost adus de către elicopterul SMURD prin operaționalizarea Punctului de Operare Aeromedical (POA), în cadrul Secției de Pompieri Jibou. La începutul anului 2022, a fost operaționalizată autospeciala de transport personal și victime multiple (ATPVM), cu rol în gestionarea situațiilor de urgență de amploare și cu o intensitate deosebită (accidente cu victime multiple, calamități). Astfel, în prezent, în Sălaj sunt operaționale: elicopterul SMURD, o ambulanţă tip C1, șase ambulanţe tip B2 încadrate cu paramedici pompieri, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și un autoturism destinat medicului de urgență. În cei 12 ani de existenţă, echipajele SMURD Sălaj au participat la peste 38.500 de intervenţii în situaţii de urgenţă. Dacă în anul 2011, anul de debut al SMURD Sălaj, echipajele acţionau la un număr de aproximativ 1.300 de intervenţii, anul acesta au realizat peste 5.300 de intervenţii, astfel înregistrându-se o creștere de aproximativ 400 la sută.

Share Tweet Share