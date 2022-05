Gabriel Pripon, zălăuanul fotograf la Cernobîl

A călătorit în cel puțin 45 de țări, este tânăr, enigmatic, cu greu îi poți citi gândurile, iar pasiunea pentru fotografie l-a dus până la înspăimântătorul Cernobîl, acolo unde lumea pare pierdută, unde pustiul a pus stăpânire și a semănat teamă în întreaga lume, locul unde în 1986 a avut loc cutremurătorul accident nuclear. El este Gabriel Pripon, fotograful.

Pe Gabriel l-am întâlnit zilele trecute la un eveniment. M-a ținut oarecum la distanță, simțeam că are până și în zâmbet un fel de ironie inteligentă, nu știu cum să o numesc. Elegant, îngrijit, atent la detalii, Gabriel era preocupat de munca sa de fotograf la un eveniment care inspira multă atitudine și eleganță. Se încadra perfect în decor. A venit seara, iar Gabriel mi-a arătat câteva fotografii. Am tresărit, acest om ascundea o povestea. Așa l-am cunoscut pe Gabriel Pripon, cel care a călătorit în zeci de țări, a fotografiat, a surprins lumea așa cum o vede el, cu bune, cu rele. A ajuns inclusiv în Zanzibar, în îndepărtata Tanzanie.

A stat câteva luni și în Turcia, iar minaretele par altfel în fotografiile lui Gabriel. Dar am mai descoperit ceva. Gabriel s-a dus Cernobîl în luna ianuarie a anului trecut, acolo unde lumea s-a cutremurat și timpul pare că s-a oprit. L-am întrebat dacă i-a fost teamă. Gabi m-a privit, a zâmbit și mi-a spus că da, i-a fost teamă și crede că până și frica are rolul ei în viața omului.

Gabriel și fotografia

„Sunt un simplu om care se bucură de fiecare moment al vieții făcând ceea ce îi place, acesta fiind un potențial aspect fundamental pentru fiecare om în parte. Fotografia a apărut în viața mea în urmă cu aproximativ zece ani datorită unei persoane dragi mie, pe nume Marius și țin să îi mulțumesc. Am început să realizez fotografii în diverse circumstanțe, satisfăcându-mi curiozitățile asupra aparatului foto și implicit, al rezultatelor oferite. Petreceam mult timp realizând fotografii de peisaj și portret, o activitate nelipsită chiar și în prezent. Pasionat fiind de peisaj și de libertate, am început să realizez fotografii de călătorie de la bun-început. Cultura, oamenii și peisajele sunt elementele cheie care sunt exprimate prin fotografiile realizate de mine”, mi-a spus Gabriel.

Turcia și minaretele

Gabriel a ajuns inclusiv în Turcia unde a stat câteva luni. „Anul 2020 a fost diferit, greu și interesant pentru toată lumea. A fost o provocare pentru omenire. A fost un an de cuget, timpul a stat în loc și sunt recunoscător. În acest an, am decis să plec pentru o perioadă în Turcia, la Cappadocia, să continui activitatea mea de fotograf acolo. Am locuit aproximativ șase luni, timp în care am cunoscut oameni prețiosi și am dezvoltat prietenii de durată. A fost locul în care am putut să-mi exercit pasiunea la cele mai înalte cote de până atunci. Acolo a pornit și proiectul meu în ceea ce privește fotografia de călătorie, aceasta fiind susținută prin intermediul colaborărilor cu diverse hoteluri”, a adăugat Gabriel Pripon.

Cernobîl

„După gânduri și dorințe îndelungate, am decis să vizitez Cernobîl în ianuarie 2021. Din pasiunea de a descoperi diverse locuri, mi-am făcut curaj să ajung și în Ucraina, la Cernobîl. În data de 26 aprilie 1986 a avut loc un dezastru pentru omenire și o dramă de aceleași proporții. Pe parcursul vizitei mele acolo, un gând de tristețe și liniște nu mi-a dat pace. Am reușit să văd cum ar arăta lumea în care trăim, dacă noi, oamenii am dispărea. Vegetația și-a continuat cursul, blocuri și străzi acoperite de copaci în totalitate, animale sălbatice prezente la fiecare colț”, mi-a explicat Gabriel Pripon despre vizita sa la Cernobîl.

Am rămas nemișcat, timpul parcă s-a oprit în loc. Gabi a încheiat, dar nu înainte de a-mi spune că iubește ceea ce face, iubește oamenii și iubește simplitatea.

Sursa foto: instagram @gabrielpripon