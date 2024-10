Fostul comandant al Batalionului „Voievodul Gelu” din Zalău, Nicolae Oros, numit la comanda Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

Zilele trecute, în Baza Militară M’Poko Moana din Bangui, a avut loc ceremonia oficială în cadrul căreia generalul de brigadă Cornel Tonea-Bălan a predat comanda Misiunii de Instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA) generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros. Evenimentul a reunit înalți oficiali și reprezentanți ai Republicii Centrafricane, Uniunii Europene și ai României, precum ambasadorul Uniunii Europene în Republica Centrafricană, Escalona Paturel Diego, prim-ministrul Republicii Centrafricane, Felix Moloua, șeful Statului Major General, generalul Mamadou, directorul Capacității de Planificare și Conducere Militară a Uniunii Europene (MPCC), generalul-locotenent Michiel van der Laan, din cadrul Misiunii Națiunilor Unite în Republica Centrafricană (MINUSCA), comandantul adjunct al forțelor, generalul Luiz Manuel Ricardo Monsanto, și șefa Reformei Sectorului de Securitate, Carole Baudoin.

Începând cu momentul asumării comenzii forțelor în teatru, respectiv luna septembrie 2023, Armata României și-a mărit contribuția cu personal și capabilități la EUTM. Alături de colegi din Bosnia și Herțegovina, Lituania, Polonia, Portugalia, Serbia, Spania și Vietnam, militarii români sprijină procesul de modernizare a sectorului de apărare al RCA prin activități de formare profesională a forțelor militare și acordarea de sprijin autorităților în domeniul consilierii strategice. Pentru contingentul românesc, pilonul formării profesionale a presupus derularea de cursuri în domenii non-operaționale pentru ofițeri și subofițeri centrafricani, inclusiv demararea unui proiect de dezvoltare a leadership-ului tinerilor ofițeri și subofițeri ai Forțelor Armate Centrafricane (FACA). Pe linia de efort a consilierii strategice, militarii noștri au ajutat la elaborarea unor documente de planificare a apărării și de modernizare a FACA. Totodată, în ultimul an, au derulat acțiuni caritabile și de promovare a păcii, securității și respectului pentru drepturile omului. Misiunea Uniunii Europene de Instruire Militară în Republica Centrafricană (EU Military Training Mission in the Central African Republic – EUTM RCA) a fost lansată în 16 iulie 2016, de Uniunea Europeană, la solicitarea guvernului acestui stat african. EUTM sprijină autoritățile centrafricane, fiind implicată în trei domenii de activitate: consiliere strategică, instrucție și educație. Misiunea își aduce aportul la procesul de modernizare a apărării Republicii Centrafricane, în contextul unui proces mai larg de Reformă a Sectorului de Securitate, în strânsă coordonare cu alte Misiuni Internaționale de Sprijin, cum ar fi EU Delegation, United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission și European Union Advisory Mission. După extinderi succesive ale mandatelor, EUTM RCA se găsește, în baza deciziei Consiliului Uniunii Europene, într-o nouă perioadă de prelungire, până în 19 septembrie 2025. Nicolae Oros a comandat ani buni Batalionul din Zalău și are o bogată experiență în teatrele de operații din zonele de conflict. În ultimii ani, Nicolae Oros s-a aflat la comanda Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. În perioada în care a fost comandant al Batalionului din Zalău, armata și-a deschis porțile în fața publicului, mai ales a tinerilor, deschiderea fiind una firească, au fost organizate nenumărate evenimente de promovare a armate în școli, au fost organizate expoziții și multe alte acțiuni la care publicul putea participa.