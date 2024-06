„Fântânița”, pisica salvată din fântână

Fiecare animal are rolul său într-o gospodărie, iar cel mai bine știe asta țăranul autentic, cel care muncește pământul și îl prețuiește. Nelu Mangău este un astfel de sălăjean pentru care gospodăria înseamnă vaci, porci, găini, gâște, cățel și pisică. Recent l-am vizitat. Voiam să văd ce mai face, dacă mai trudește la munca de pe câmp. Este neschimbat. A cosit pentru a strânge fânul de care au atâta nevoie cele patru bivolițe și m-a poftit la masă. Plăcinte, caș proaspăt, ouă fierte, slănină și o vorbă bună. Brusc, în brațele sălăjeanului și-a făcut loc o pisică gălbuie. Și-a lipit capul de obrazul lui Nelu și așa a rămas. N-am crezut că poate exista atâta afecțiune între un om și un animal. O cheamă „Fântânița” și are o poveste aparte. A căzut într-o fântână și a rămas acolo câteva zile. Sălăjeanul a reușit să o salveze, iar de atunci are un loc de cinste în gospodăria lui. Nelu mi-a spus că fiecare animal trebuie îngrijit, prețuit, hrănit, așa cum o cere normalitatea.

