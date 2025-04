Elevii și studenții cu venituri mici pot primi bani pentru calculatoare

Elevii și studenții din sistemul public de învățământ, ce provin din familii cu venituri reduse, pot deveni și în acest an beneficiari ai programului „Euro200”. Prin intermediul său, aceștia pot avea parte de un sprijin financiar pentru achiziționarea unui computer. Dedicat celor cu venituri mici, acțiunea are rolul de a dezvolta competențe în utilizarea mijloacelor IT și C.

Potrivit Ministerului Educației, programul inițiat încă din 2004 va fi derulat și în acest an. Cei ce vor putea avea parte de ajutorul financiar sunt elevii sau studenții, cu vârste de până în 26 de ani, provenienți din familii cu venit brut lunar de până la 500 de lei. Mai mult, o noutate privind inițiativa o constituie majorarea venitului brut lunar pentru a putea fi încadrat în program. Anul trecut, acesta era de doar 250 de lei, iar din 2025, acesta a fost dublat.

Programul „Euro200” a fost pus în aplicare la nivel național de peste două decenii, în baza Legii 269 din 2004. Scopul acestuia îl reprezintă stimularea achiziționării de calculatoare, prin alocarea unor sume de bani stabilite în baza de criterii sociale.