Elevi de la API Zalău, pe podium la Olimpiada Națională de Tehnologii

Vești bune din învățământul sălăjean. Mai mulți elevi ai Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională a disciplinelor din Aria Curriculară Tehnologii. În domeniul „Electronică, Automatizări și Telecomunicații”, Daniel-Romeo Olar a obținut premiul I. Elevul este în clasa a XII-a H și a fost pregătit de profesorii Stăncuța Lazăr, Ioan Jurj și Crina Dehelean.

În domeniul „Economic, Administrativ, Comerț”, Miriam Emanuela Pop, elevă în clasa a XII-a C, a obținut premiul I, profesorii care au pregătit-o fiind Daniela Gozman, Crina Dehelean și Savina Teglaș. Ariana Maya Vereș, elevă în clasa a XI-a C, a obținut mențiune și a fost pregătită de profesorii Lucia Costea, Crina Dehelean, Daniela Gozman și Savina Teglaș. Felicitări tuturor elevilor olimpici și profesorilor coordonatori.