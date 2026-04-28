Dinu Iancu Sălăjanu contestă controlul judiciar

Da, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, și Lavinia Ghilea – director în cadrul instituției au contestat măsura controlului judiciar luată de procurorii DNA Cluj. Cei doi au depus la Tribunalul Sălaj plângeri împotriva controlului judiciar, acestea urmând să se judece miercuri, 29 aprilie. Vă reamintim că Dinu Iancu Sălăjanu este urmărit penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, iar Ioana Lavinia Ghilea, director executiv al Direcției Investiții și Programe Publice din cadrul Consiliului Județean Sălaj, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Aș vrea să nu uităm de prezumția de nevinovăție, un principiu fundamental de drept, garantat constituțional și internațional, conform căruia orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.