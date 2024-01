Din acest an donatorii de sânge primesc mai mulți bani

De la 1 ianuarie 2024, donatorii de sânge din toată țara primesc tichete de masă care au o valoare de patru ori mai mare faţă de anul trecut. Prin această hotărâre Ministerului Sănătăţii are în vedere încurajarea cetățenilor de a dona sânge pentru a-i putea ajuta pe cei aflați în nevoie. În primele zile din acest an zeci de oameni s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj pentru a dona sânge. Printre aceștia se află donatori fideli, dar și persoane care au donat pentru prima dată sânge și pe care banii i-au tentat. Cu toate că valoarea tichetului de masă a crescut, de la 9,75 de lei la 40 de lei, mulți donatori spun că nu din acest motiv au ales să doneze, gestul de a-și ajuta semenii fiind mult mai important. Cristina Ilieș – directorul Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj este de părere că „prin această măsură numărul donatorilor va fi cu siguranță mult mai mare, pentru mulți banii sunt tentanți. Pe de altă parte, creșterea valorii tichetelor reprezintă din partea guvernanților este un gest de apreciere pentru donatori și poate așa vom putea fi martorii unui spirit civic mult mai pronunțat”. În prezent, un donator de sânge primește șapte tichete de masă, în valoare totală de 280 de lei. De asemenea, el mai beneficiază și de un set de analize gratuite. Cei care sunt angajați primesc o zi liberă, necesară pentru refacerea organismului. Zălăuanii se bucură și de avantajul de a intra în posesia unei reduceri de 50% la abonamentul pe mijloacele de transport în comun în municipiul Zalău. Anul trecut, la nivel de județ am avut 9620 de donatori, din care 60% s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj, iar 30% au ales să doneze sânge la punctele de colectare mobilă din județ. Pentru acest an, Cristina Ilieș preconizează o creștere substanțială a numărului de donatori, precizând că sângele care va fi în surplus va ajunge la spitalele din toată țara, acolo unde va fi mare nevoie de el.

Share Tweet Share