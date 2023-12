Detectorul de minciuni al elevilor de la Code Kids Zalău, „vedetă” la Târgul Național de Știință

Echipa de elevi „Cyber Hakers Zalău”, parte a proiectului Code Kids din cadrul Bibliotecii Județene Sălaj a impresionat la Târgul Național de Știință, organizat la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității de Politehnică București. Evenimentul a avut loc zilele trecute, iar inovația și creativitatea au fost ingredientele principale ale târgului din acest an. Elevii sălăjeni au fost coordonați de Simona Hosu și Otilia Bodis din cadrul Bibliotecii Județene Sălaj. „Proiectul micilor programatori nu doar că a impresionat prin tematică, ci și prin impactul asupra vizitatorilor, standul nostru fiind foarte vizitat”, a declarat managerul Bibliotecii Județene Sălaj, Mariana Marian, prezentă la evenimentul de la București. În Sălaj, proiectul Code Kids a împlinit șapte ani. A început în 2017 cu o parte din bibliotecile comunale, iar în 2018 a intrat și instituția sălăjeană. Acum, sunt active trei cluburi unde copiii învață programare: în Zalău, Marca și Cizer. De-a lungul anilor, copiii care au ales să facă programare în cluburile înființate în bibliotecile publice din Sălaj au participat la zeci de concursuri și târguri de știință de unde s-au întors cu premii, au învățat să lucreze pe platforma Scratch și în AppInventor, au creat diverse aplicații, au programat roboți, au fost în vizită la diverse firme IT din Cluj-Napoca și Baia Mare, au învățat să socializeze și să aibă încredere în propriile forțe. Code Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress.

