Demersuri pentru înființarea la Zalău a unei extensii universitare de medicină

Cunoscutul medic sălăjean Florian Neaga a atras atenția asupra necesității înființării la Zalău a unei extensii universitare cu specializări în domeniul medical. În acest sens, Florian Neaga a făcut deja o serie de demersuri despre care spune că trebuie continuate. „Începutul anului universitar este de fiecare dată și un moment de reflecție la importanța de a avea o societate instruită în orice domeniu, oameni cu abilități profesionale și gândire critică, pentru performanță, pentru o viață mai bună pentru toți. Inovația și progresul înseamnă o societate modernă, acces mai ușor pentru oameni la bunuri și servicii de calitate. Pentru asta este nevoie de entuziasmul tinerilor, de dorința lor de a studia, de a aplica soluții noi, mai eficiente, soluții tehnologice îndrăznețe. Dar asta presupune o investiție importantă și care trebuie făcută. Tinerii trebuie susținuți să-și urmeze studiile în specialitățile pe care le doresc și să devină deschizători de drumuri, să exceleze în ceea ce fac. Educația la nivel universitar este esențială pentru calitate în orice domeniu. Ca și în alte ramuri, și în sănătate, sau mai ales în sănătate este nevoie de personal cu înaltă calificare pe toate palierele sistemului. Pentru performanță la un nou nivel în medicina din Sălaj este nevoie ca în Zalău să avem învățământ superior medical general sub egida unei universități consacrate. Am inițiat demersul pentru înființarea și funcționarea unei extensii a unei universități în Zalău și va trebui să insistăm pentru realizarea acestui obiectiv, pentru că beneficiile sunt neprețuite, se traduc în îngrijiri medicale mai bune pentru locuitorii județului”, este mesajul medicului sălăjean cu ocazia începerii noului an universitar.

Share Whatsapp Email