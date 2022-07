Crește numărul străinilor care muncesc în Zalău. Sute de africani și asiatici s-au angajat în Sălaj

Numărul muncitorilor din țări asiatice și africane angajați de companii sălăjene crește de la o lună la alta. Sunt salariați din Vietnam, Sudan, dar și din alte țări. Fenomenul nu este o noutate și a fost prezentat inclusiv la întâlnirile dintre sindicate, patronate și reprezentanții autorităților sălăjene. Contactat telefonic, unul dintre angajatori ne-a declarat că a recurs la astfel de muncitori în lipsa forței de muncă la nivel local. Angajatorul nu a găsit muncitori români dispuși să lucreze în trei schimburi. „Ofer salarii pe care îmi permit să le plătesc. Nu pot mai mult, nu am de unde mai mult. Nu oblig pe nimeni să muncească pentru acești bani. Vin doar cei care sunt interesați. Am găsit muncitori străini pe care i-am adus printr-o firmă specializată în plasarea forței de muncă și deocamdată nu sunt probleme”, a explicat angajatorul. Tot mai mulți muncitori străini activează inclusiv în domeniul „HoReCa”, în sălile de evenimente, dar și în unitățile de producție sau în construcții. „Poate fi mai complicat să aduci salariați străini, e nevoie de documente, de aprobări, dar n-am avut încotro. Nu am găsit angajați români, iar cei tineri vor salarii mari și să lucreze cât mai puțin. Mulți au impresia că străinilor le oferim salarii mai mari. Nici vorbă, nu am de unde”, a adăugat angajatorul.

Fotografie cu rol ilustrativ