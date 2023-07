Consumați apa de la robinet doar pentru uz casnic. Sistemul de apă din județ nu face față

Compania de apă Șomeș S.A. (CASSA) a emis recent un comunicat de presă prin care avertizează dur cetățenii că dacă continuă să-și ude grădinile, serele, solariile, livezile, curțile animalelor și gazonul cu apa potabilă de la robinet, alții riscă să rămână parțial sau total fără apă. Instituția adresează un apel insistent către cetățeni pentru a nu mai utiliza apa potabilă în scopuri agricole, pentru grădinărit sau umplerea piscinelor cu apă, în acest scop fiind recomandată consumul de apă din fântâni, puțuri, izvoare sau apa de ploaie colectată.

Reprezentanții companiei atrag atenția utilizatorilor deserviți că legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict casnice. Aceste prevederi sunt menționate și în contractul de furnizare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client în parte.

În comunicatul de presă se mai menționează și faptul că populația trebuie să înțeleagă că sistemul de alimentare cu apă potabilă din județ a fost proiectat și dimensionat doar pentru uzul casnic. Folosirea apei potabile în alte scopuri poate conduce la suprasolicitarea sistemului de alimentare cu apă și implicit la incapacitatea acestuia de a face față consumului suplimentar, ceea ce va genera lipsa de debit sau chiar lipsa totală a apei potabile pentru nevoile elementare de consum și igienă ale utilizatorilor.

Tot mai mulți utilizatori ai sistemului, atât din rural cât și din zona urbană sunt nemulțumiți și revoltați cu privire la această situație. Ei nu concep faptul că atât timp cât își plătesc apa pe care o consumă de la robinetul personal, indiferent de scopul utilizării apei, ei nu pot beneficia de o presiune mulțumitoare a apei atunci când au nevoie. Ba mai mult, aproape zilnic, CASSA emite informări legate de oprire a apei potabile legate de avarii la rețeaua de apă din județ, atât în Zalău dar mai cu seamă în zona rurală.

Contactat cu privire la acest subiect, Marcel Zaharia – directorul Sucursalei Zalău a CASSA ne-a confirmat faptul că deși oamenii sunt nemulțumiți cu privire la faptul că, de multe ori, apa potabilă nu ajunge la ei, asta se întâmplă doar din cauza comportamentului celor care abuzează de apa potabilă pentru alte scopuri decât pentru uzul casnic. Întrebat ce ar trebui să facă totuși locuitorii din zona rurală care nu au cu ce să-și adape animalele și să-și stropească legumele din grădini sau din câmp, Marcel Zaharia ne-a spus că soluțiile nu sunt cele legate de rețeaua publică de apă, chiar dacă apa consumată se facturează, ba mai mult din această lună s-a și scumpit, ajungând la 11,5 lei cu TVA pe metru cub. Prin urmare, cei care vor să aibă legume, animale, curți curate, gazon verde și piscine răcoritoare aceștia trebuie să-și ia apa din fântâni, puțuri, sisteme de captare a apei din râuri, bazine de colectare a apei de ploaie etc. Directorul Sucursalei Zalău vorbește de etică în acest caz și despre faptul că sălăjenii trebuie să se gândească că atunci când folosesc apa potabilă în alte scopuri ei îi privează pe alți utilizatori din sistemul public de apă. E adevărat că mulți agricultori și fermieri din județ i s-au plâns cu privire la faptul că apa de la robinet nu curge cum așa cum ar trebui sau chiar pe perioade mari de timp ea lipsește cu desăvârșire, dar răspunsul lui Marcel Zaharia a fost unul prompt și direct „Și ce dacă? Noi furnizăm apă în sistem, iar situația este sub control atunci când consumurile sunt normale. Omul trebuie să știe că sistemele de apă din județ și din țară sunt destinate doar pentru uz casnic. Pentru orice alte scopuri ei trebuie să folosească orice alte surse de apă. Degeaba se plâng unii că nu apă apă pentru agricultură sau zootehnie. Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, DSP-ul sau alte instituții abilitate pentru control ar trebui să-i verifice pe cei care nu utilizează apa potabilă în mod corespunzător”.

Prin urmare, dacă nu plouă situația este una critică în zona rurală, acolo unde fermierii și agricultorii privesc neputincioși cum li se usucă grădinile și solariile, iar animalele suferă din lipsa apei. Ei chiar nu pot face mare lucru dacă seceta severă le lasă fântânile, puțurile și râurile fără apă. Și de aceea sunt nervoși și revoltați localnicii, că sistemul are reguli care nu îi respectă, nu îi avantajează, dar se vorbește despre etică la nivel de conducere. Ni s-a spus că vinovate de această situație nefericită sunt chiar primăriile, cele care au introdus sistemul de apă și canalizare în comune tocmai în vederea îmbunătățirii nivelul de trai al localnicilor. Se pare că doar intenția a contat de fapt. Întrebat cum s-a ajuns aici, directorul Sucursalei Zalău a CASSA ne-a declarat că „deși investițiile sunt relativ noi în județ, ele nu au fost proiectate și adaptate corespunzător. Proiectarea pe hârtie este excelentă, garanțiile constructorilor există la dosar, procesele verbale există și ele. Dar, în realitate proiectanții nu au făcut ce trebuia, materialele folosite nu au fost de calitate, iar noi o dată ce primarii ne-au predat totul le exploatăm ca atare, exact așa cum sunt. Prin urmare, una este pe hârtie și alta constatăm noi în practică pe teren. Din nefericire, primarii bifează pur și simplu faptul că au rezolvat problema apei și canalizării din comune și așteaptă aplauze și mulțumiri. Dar noi suntem cei care ne confruntăm cu problemele și avariile din teren”. În acest context am întrebat cum este de fapt posibil acest lucru și cum se ajunge în situația ca instituția să preia de la primării sisteme de apă și canalizare neadaptate și nefuncționale. Marcel Zaharia ne-a precizat că, la nivel de companie, se verifică cu atenție toate documentele și se fac și teste în teren, dar peste puțin timp de la preluare problemele ies, rând pe rând, la iveală aproape în mai toate comunele din județ. Cu toate acestea, el este optimist că multe din aceste probleme ar putea dispărea odată cu darea în folosință a sistemului de aducțiune subacvatică a apei din lacul Tarnița în 2024 – 2025. Și până atunci? Până atunci, ne vom conforma pur și simplu acestei situații. Probabil vom fi martorii cât de curând a incantațiilor la câmp prin care oamenii chemau odinioară ploaia. Mai nou se fac slujbe la sate prin care divinitatea este rugată să ude ogorul pentru ca oamenii satelor să aibe ce pune pe masă. Fără apă totul stă sub semnul incertitudinii lui Shakespeare: a fi sau a nu fi apă, a fi sau a nu fi agricultură, a fi sau a nu fi viitor. Grâul se scumpește în draci, prețurile la pâine implicit cresc văzând cu ochii la raft. Așa și? Cine-i de vină pentru asta? Nu este apă…