Campanie Brantner: zălăuanii pot arunca gratuit mobila veche

Campania de colectare a deșeurilor voluminoase, altele decât cele electrice și electrocasnice, debutează luni, 7 decembrie, în Zalău. Societatea de salubritate „Brantner Environment ”, cea care organizează această campanie, aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Zalău că în această campanie ce se va derula în municipiu doar pe parcursul zilei de luni, este vorba despre obiecte de mobilier – canapele, fotolii, dulapuri, covoare vechi, etajere, rafturi, scaune etc. Campania este derulată exclusiv de societatea Brantner. În Zalău, cei care vor să scape de aceste obiecte, vor putea să le ducă pe platforma betonată din spatele societății Michelin (lângă Uzina electrică) sau la punctul de colectare din Brădet, lângă benzinăria Lukoil. Miercuri, 9 decembrie, campania are loc în Cehu Silvaniei, punctul de colectare fiind amenajat în zona BCR, intersecția străzilor Păcii și Trandafirilor. Campania se va încheia în acest an, în Jibou, în ziua de 14 decembrie, cu punct de colectare a acestor obiecte va fi situat pe strada Garoafelor, lângă Romstal. De menționat este faptul că în cadrul acestei campanii nu pot fi aduse deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, ci doar elemente de mobilier, decorațiuni de mari dimensiuni, covoare și alte obiecte mari de folosință îndelungată etc. Campania este gratuită. Reprezentanții societății Brantner roagă cetățenii să respecte zilele de colectare anunțate: Zalău – 7 decembrie, Jibou – 14 decembrie, Cehu Silvaniei – 9 decembrie.

