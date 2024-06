Călătorii internaționale cu copii: acte și reguli

În contextul sezonului de vacanțe internaționale, este important ca părinții să fie conștienți de cerințele legale pentru ca minorii să poată călătorii în afara granițelor României. Potrivit Legii 248/2005, reglementările sunt stricte și necunoașterea lor poate duce la interdicția de a părăsi țara. În anul 2024, aproximativ 880 de minori au fost opriți să plece din țară din cauza lipsei documentelor necesare. Iată ce trebuie să știți despre deplasările cu copii în alte țări: minorul însoțit de ambii părinți poate călători cu pașaportul sau cartea de identitate, fără alte acte suplimentare. Copilul, dacă este însoțit de un singur părinte, necesită o declarație autentică a celuilalt părinte care să consimtă la călătorie sau poate prezenta dovada că părintele însoțitor are autoritatea părintească exclusivă, certificat de deces al celuilalt părinte sau hotărâre de decădere din drepturi părintești. Minorul însoțit de reprezentantul legal trebuie să aibă o hotărâre judecătorească definitivă de încredințare, iar dacă este însoțit de o terță persoană, necesită declarația autentică a ambilor părinți sau a reprezentantului legal care să consimtă la călătorie. În cazul în care copilul este cetățean străin, acesta trebuie să prezinte și un certificat de cazier judiciar. Alte situații specifice care s-ar putea să deruteze lumea sunt: minorul cu domiciliul sau reședința în străinătate poate călători doar cu documente doveditoare ale domiciliului sau reședinței, iar cel care călătorește pentru tratament medical sau participă la studii sau concursuri oficiale, are cerințe specifice de documentare. Este, de asemenea, o regulă nouă pe care poate mulți cetățeni nu o cunosc, și anume: minorii peste 16 ani pot călători neînsoțiți cu acordul părinților sau a reprezentantului legal, doar pentru vizite la rude, studii sau concursuri oficiale sau tratamente medicale de urgență. În spațiul Schengen cetățenii români sub 18 ani care călătoresc cu avionul în afara granițelor României nu mai trec prin controlul de frontieră după aderarea la Spațiul Schengen aerian și maritim. Aceste reguli sunt esențiale pentru protecția și siguranța minorilor români în călătoriile lor internaționale. Pentru a evita neplăcerile și pentru a asigura o călătorie fără probleme, părinții sunt îndemnați să se informeze corect și să verifice întotdeauna cerințele actualizate înainte de plecare.

