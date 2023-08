Bogdan Pintea, medicul care salvează vieți, dar și biserici de lemn din Sălaj

Ambulanța pentru Monumente – Sălaj este un proiect care ar trebui să fie considerat o lecție, o lecție despre voință, despre voluntariat, despre dorința de a salva o parte din identitatea noastră, a celor care locuim pe aceste meleaguri.

În Sălaj, Ambulanța pentru Monumente a venit cu ani în urmă și a salvat deja nenumărate biserici din lemn. Bogdan Pintea este medic în Satu Mare, salvează vieți, dar contribuie și la punerea în siguranța a unor astfel de monumente arhitecturale. Bogdan Pintea este medic gastroenterolog, iar în timpul liber se implică în derularea și coordonarea activităților din cadrul Ambulanței pentru Monumente. Un astfel de proiect din care face parte și medicul sătmărean este cel care vizează punerea în siguranță a bisericii de lemn din Derșida. Lucrările avute în vedere la această biserică vizează înlocuirea învelitorii actuale, spartă în anii trecuți de o ploaie cu grindină, cu una nouă, din șindrilă. Biserica de lemn din Derșida, monument de categorie An ce datează, cel mai probabil, din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, aceasta fiind pictată în anul 1771. Pe lângă decorul pictat, această biserică se remarcă și prin decorul sculptat întâlnit cu precădere în zona portalului de la intrare și la stâlpii prispei de pe latura de sud. De reținut faptul că această biserică, împreună cu alte câteva bisericuțe de lemn din zonă, au constituit subiectul primului articol dedicat bisericilor de lemn din Sălaj. În anul 1896, călugărul minorit János Ferencz Fetzer din Şimleu Silvaniei, publica în paginile prestigioasei reviste budapestane Archaeologiai Értesitö a Academiei Maghiare articolul „Régi fatemplomok Szilágymegyében“. Importanţa acestui articol este cu atât mai mare cu cât autorul surprindea în rândurile acestuia descrierea mai mult sau mai puțin amănunţită a bisericilor româneşti din Bănişor, Derşida, Fizeş, Sâg, Valcău de Sus şi Valcău de Jos, multe dintre acestea, dispărute ulterior. „Pentru bunul mers al lucrărilor ne-am organizat astfel încât în perioada următoare, cea în care la Derșida vor ajunge voluntari din mai multe colțuri ale țării, să fie pregătite toate cele necesare: am adus șindrila făcută de Balin Florin Mihai din Budești (MM), am mutat echipamentul, uneltele și schelele de la biserica de lemn din Purcăreț unde am lucrat anterior, am pregătit spațiul de cazare (în grădinița din sat), am montat schela, am început decopertarea bisericii și am pregătit frontul de lucru pentru voluntari. Încercăm să păstrăm și să ne îngrijim de toate acele elemente ce constituie patrimoniul nostru. Spre exemplu, una dintre colegele noastre a acceptat să pozeze în costumul tradițional din zona șantierului de la Derșida. În același context, în perioada dedicată muncii cu voluntari, vom realiza activități sau mici excursii prin care aceștia să poată cunoaște mai bine tradițiile și comunitățile din Sălaj. În această etapă de început ne-a fost de mare folos sprijinul domnului părinte paroh, Avram Zaharie, a soției dânsului, doamna preoteasă, dar și ajutorul sfătului bisericii din Derșida, domnul Marcel Iancău”, este o parte din mesajul Ambulanței pentru Monumente Sălaj. Această intervenție nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar al Consiliul Judeţean Sălaj.