Bianca Temeș, tânăra din Jibou care a dus Sălajul în China

În școală a fost olimpică, a practicat tenisul de câmp, este cântăreață de muzică populară, a studiat limba chineză, predă chineză și coordonează un sistem logistic de transport marfă internațional. Bianca Temeș este din Jibou și a dus în China un strop din tradiția sălăjeană.

Pe Bianca am întâlnit-o la prezentarea unui eveniment privat. Era îmbrăcată în costum tradițional și urma să cânte muzică populară. În minutele rămase până la intrarea în scenă, jibouanca mi-a spus o parte din povestea sa. Tânăra a terminat liceul la Jibou și a ales să urmeze cursurile unei universități clujene. A cântărit bine în alegerea unei specializări și s-a gândit la ceva ce i-ar oferi mai multe șanse pentru a reuși în carieră. A optat pentru specializarea franceză-chineză. Cu limba franceză era deja obișnuită, a studiat-o în școala gimnazială, dar chineza a fost cu totul și cu totul ceva nou. A început să studieze limba chineză de la zero, a luat totul de la început. A studiat cu profesori din China, a fost greu, dar a reușit pentru că și-a dorit acest lucru și spune că nimic nu e imposibil atunci când vrei ceva cu adevărat. În anul II de facultate a aplicat pentru o bursă de studiu în China. A susținut un examen și așa a ajuns Bianca să studieze limba chineză în China. Un an a învățat în îndepărtata țară, la o universitate dintr-un „orășel” cu zece milioane de locuitori. A revenit acasă, a terminat facultatea și a luat o pauză. Avea nevoie și de odihnă.

Sălajul și nemțoaica măritată la Zalău

Bianca a susținut un nou examen și a primit o bursă de masterat tot în China. Doi ani a stat acolo jibouanca. Bianca și-a făcut prieteni din întreaga lume. Tânăra își amintește că universitatea a găzduit un eveniment în care studenții prezentau elemente specifice țării lor. Bianca s-a prezentat pe scenă într-un costum popular cu specific sălăjean și a cântat muzică populară de la noi. Publicul a rămas impresionat și Bianca a ajuns să își facă acolo și mai mulți prieteni. Un „uiuiui” le-a rămas întipărit în mintea colegilor săi, iar mulți studenți străini încercau această chiuitură atunci când o vedeau pe româncă. Tot în China și-a făcut o prietenă bună, o nemțoaică. A venit și momentul despărțirii, iar tânăra studentă din Germania s-a întors acasă. Asta se întâmpla acum 8 sau 9 ani. Anii au trecut și nemțoaica i-a scris sălăjencei că se mărită cu un român, iar nunta va avea loc la Zalău. Bianca a fost rugată să cânte la această nuntă și a fost întrebată dacă a auzit de Zalău, de acest oraș din România. Bianca a zâmbit, nu i-a venit să creadă cât de mică e lumea. Prietena ei urma să se mărite în Sălaj.

Muzica populară și bursa de transporturi

Muzica populară nu a apărut întâmplător în viața sălăjencei. Tânăra a început să cânte în copilărie. A făcut parte din Ansamblul Folcloric „Cununa” de la Jibou, a luat lecții de canto, a participat la o mulțime de concursuri naționale și internaționale, iar de la unele s-a întors cu nenumărate premii. Muica populară ocupă un loc important în viața Biancăi. Cântă la evenimente private și nu numai, îndrăgește portul popular, îl studiază și îl promovează. Cea mai bună dovadă este faptul că a dus o parte din tradiția sălăjeană în China. Despre Bianca și despre costumul său popular s-a scris inclusiv în presa chineză. Vorbește cu multă pasiune despre folclor, despre tradiție, este voioasă și zâmbește mereu. Mi-a mai spus ceva. Crede că orice lucru trebuie făcut cât mai bine, trebuie dus la perfecțiune dacă îți dorești să reușești, iar Bianca a reușit, cred eu.