Avertisment! Aproape 10 la sută dintre sălăjeni au diabet

Incidența diabetului este una îngrijorătoare și în județul nostru. La mijlocul acestei luni este marcată Ziua Mondială a Diabetului, un motiv în plus pentru a vorbi despre această afecțiune depistată la tot mai mulți tineri sălăjeni. Atenție! Peste 1.100 de cazuri de diabet au fost înregistrate doar anul trecut în județul nostru, numărul total al bolnavilor apropiindu-se de 19.000. Cei mai mulți bolnavi de diabet, peste 10.000, sunt înregistrați la sat. În total, în întreg județului, în evidențele autorităților sanitare figurează aproape 4.000 de pacienți cu diabet care depind de insulină. Ziua Mondială a Diabetului, marcată în fiecare an în data de 14 noiembrie, a fost lansată în anul 1991de Federația Internațională de Diabet cu scopul promovării importanței unei acțiuni coordonate și concentrate pentru abordarea diabetului ca problemă globală de sănătate. Diabetul zaharat este o afecțiune cronică ce apare atunci când pancreasul nu mai poate produce insulină sau organismul nu poate utiliza eficient insulina. Există 3 tipuri principale de diabet. Diabetul de tip 1 se poate dezvolta la orice vârstă și necesită tratament cu insulină pentru supraviețuire. Diabetul de tip 2 reprezintă aproximativ 90% din totalul cazurilor de diabet zaharat și este mai frecvent diagnosticat la adulți, iar diabetul de tip 3 este cel care apare cu glicemie crescută în timpul sarcinii și poate provoca complicații, atât pentru mamă, cât și pentru copil. Diabetul de tip 2 este determinat de factori socio-economici, demografici, de mediu și genetici. Principalii factori care contribuie la creșterea prevalenței la nivel populațional a diabetului de tip 2 includ: scăderea nivelului de activitate fizică și creșterea prevalenței excesului de greutate și a obezității mai ales în contextul urbanizării și a îmbătrânirii populației. Cu toate acestea, este posibil să se reducă impactul diabetului prin luarea de măsuri preventive, diagnosticare precoce și îngrijire adecvată pentru toate tipurile de diabet. Aceste măsuri pot ajuta persoanele care trăiesc cu această afecțiune să evite sau să întârzie apariția complicațiilor. Pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat, conștientizarea și accesul la informațiile corecte și la cele mai bune medicamente și instrumente disponibile sunt importante pentru a întârzia sau a preveni complicațiile. Peste 95 la sută din timp, îngrijirea diabetului revine persoanei în cauză și familiei acesteia. De aceea este nevoie de acces la educație continuă pentru a-și înțelege starea și pentru a efectua autoîngrijirea zilnică esențială pentru a rămâne sănătoși și pentru a evita complicațiile. Din păcate, unul din zece adulți din întreaga lume are diabet; peste 90 la sută au diabet de tip 2 și se estimează că aproape jumătate din cazuri nu sunt încă diagnosticate. În România, în anul 2021 s-au înregistrat peste 800 000 de cazuri de diabet.

