„Poluatorii” ar putea plăti o nouă taxă auto

Un nou sistem de taxare pentru maşini, pe principiul „poluatorul plăteşte”, apare din nou în discuţie, după ani în care politicienii au evitat această măsură nepopulară. De data aceasta, „Planul Naţional de Redresare şi Reziliență”, trimis la Comisia Europeană, vorbeşte despre nevoia de a înlocui maşinile poluante cu unele cu emisii reduse sau electrice. Aşa că, cei care au astfel de vehicule, vor fi taxaţi sau riscă să nu le mai poată înmatricula pe cele mai vechi de 15 ani. În schimb, şoferii care conduc maşini „verzi” vor primi stimulente. Noul sistem de taxare prevăzut în PNRR îi va afecta pe mulţi români. Alin Tănase, reprezentant Greenpeace, a spus: „Poate nu va fi numită taxă, poate va fi numită altfel. Din sursele pe care le am eu, se doreşte ca taxa să ia în calcul şi emisiile de CO2 ale maşinii respective. Mai mult, sunt unii care spun că trebuie să diferenţiem în funcţie de cât mergi. Deci vom avea parte de o schimbare, fie că vom plăti o rovinietă mai scumpă, un impozit mai mare sau, la pompă, preţul benzinei sau al motorinei va fi mai mare. Una din variantele astea sau o combinaţie între ele”. În plus, în plan se vorbeşte despre descurajarea înmatriculării maşinilor mai vechi de 15 ani. Tánczos Barna, ministrul Mediului, a declarat la rândul său: „Măsura de reducere a numărului de maşini mai vechi de 15 ani a fost introdusă în PNRR în ultimele zile, în ultima perioadă de negocieri cu Comisia. A fost o recomandare. Se va discuta cu Ministerul Afacerilor Interne, unde se fac înmatriculările, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Mediului şi în scurt timp vom veni cu o propunere”. Pe de altă parte, românii sunt încurajaţi să cumpere autovehicule noi, fiind anunţate stimulente pentru maşinile „verzi”, inclusiv prin Programul Rabla, prin creşterea primelor de casare. 6.500 de staţii noi de încărcare pentru maşini electrice ar urma să apară în următorii 5 ani, astfel încât să ajungem la o creştere de 100% a cotei maşinilor nepoluante din totalul parcului auto. Între timp, parcul auto din România îmbătrâneşte, iar cifrele sunt momentan descurajatoare. Numărul maşinilor nou înmatriculate este în scădere, în timp ce înmatriculările de vehicule rulate au crescut cu aproape 8%. Din aproximativ 7,3 milioane de maşini, câte sunt în total înmatriculate în România, mai mult de jumătate, adică aproape patru milioane, sunt autovehicule mai vechi de 15 ani. Iar două milioane de autoturisme au între 11 şi 15 ani. Asta în timp maşinile mai noi de cinci ani sunt sub 700.000.

