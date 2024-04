Autismul, o problemă și în Sălaj

În fiecare an, în data de 2 aprilie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului cu scopul de a sublinia necesitatea de a contribui la creșterea nivelului de informare privind această problemă de sănătate, a simptomelor și manifestărilor ei astfel încât persoanele care suferă de autism să fie integrate în sistemul educațional și social. Prezența Centrului Pilot pentru Boli Rare „NoRo” din Zalău și a specialiștilor acestei instituții de o importanță majoră în sistemul medical din România a făcut posibilă diagnosticarea copiilor cu autism. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global, 1 din 100 de copii suferă de autism. În România, prevalența autismului în rândul copiilor de școală primară este îngrijorătoare. Cu toate acestea, încă nu există o statistică oficială a persoanelor cu autism, iar tulburările din spectrul autist continuă să fie subdiagnosticate. Tulburările din spectru autist sunt tulburări de dezvoltare care, în general, pot fi diagnosticate în primii doi ani de viață ai copilului, dar în funcție de severitatea simptomelor, diagnosticul poate fi întârziat până la vârsta școlară, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Pacienții cu autism au dificultăți în comunicarea și relaționarea cu ceilalți, putând avea comportamente neobișnuite, repetitive, care urmează anumite rutine. Unele dintre simptomele pe care le pot remarca părinții sunt: copilul evită sau are dificultăți în menținerea contactului vizual cu ceilalți; copilul nu răspunde la nume până la vârsta de 9 luni; lipsa exprimării non-verbale a stărilor emoționale precum fericire, tristețe, surprindere etc; copilul nu reacționează la jocurile simple interactive, până la vârsta de 12 luni; lipsa abilităților lingvistice și preferință pentru izolare, copilul alege să se joace singur, nefiind interesat să se joace cu ceilalți copii. Diagnosticul și inițierea timpurie a terapiei sunt importante pentru ameliorarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții. Neexistând modalități de prevenire, urmărirea comportamentului copilului și adresarea către medicul specialist în situația în care considerați că bebelușul nu se dezvoltă normal, sunt foarte importante, mai anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Abilitățile și nevoile persoanelor cu autism variază și pot evolua în timp. Chiar dacă unele persoane cu autism pot trăi independent, altele au dizabilități severe și necesită îngrijire și sprijin pe tot parcursul vieții.

Fotografie cu rol ilustrativ