Atenţie la carnea de porc! Examenul trichineloscopic, necesar pentru porcii sacrificați în gospodării

Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj recomandă tuturor sălăjenilor care sacrifică porci în gospodărie să solicite efectuarea examenului trichineloscopic înaintea consumării cărnii de porc.

Examenul trichineloscopic pentru porcii sacrificați în vederea consumului familial se poate realiza la: cabinet medical veterinar SC Complet Vet SRL, dr. Silaghi Cornelia – Zalău, strada Kossut Lajos nr. 49; cabinet medical veterinar SC Prod Vet Com SRL, dr. Antal Cristian – Zalău, strada 22 Decembrie 1989 nr. 11; cabinet medical veterinar SC Zoofarm SRL, dr. Florin Horvat – Zalău, Astralis – bloc Melc; cabinet medical veterinar dr. Ionel Văsăliu – Jibou, strada Gheorghe Doja – nr. 35; cabinet medical veterinar dr. Kiss Alexandru – Cehu Silvaniei – strada Gheorghe Doja nr. 67; cabinet medical veterinar SC Cezar Vet Zone SRL, dr. Cezar Ghergheli – Șimleu Silvaniei, strada Gheorghe Lazăr nr. 17, bloc L9 și la toate circumscriptiile sanitar veterinare concesionare din județ. Reprezentanții DSVSA Sălaj precizează că examenul trichineloscopic se efectuează contracost, programul de lucru și contravaloare examenului fiind afișate la sediul unităților menționate. „Se recomandă efectuarea acestui examen, având în vedere faptul că trichineloza este o zoonoză gravă ce se transmite de la porcinele infestate la om prin consumul cărnii insuficient preparate termic, parazitul rezistând procedeelor de saramurare și afumare, fiind distrus la o temperatură de peste +71 grade C sau prin congelare la -17 grade C timp de 21 de zile sau la – 30 grade C timp de șase zile”, au precziat reprezentanții DSVSA Sălaj.

Ce este trichineloza

Trichineloza, răspândită în întreaga lume, este o boală determinată de un vierme Trichinella spiralis, care ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată. Omul se infestează prin consum de carne de porc, în principal, dar şi de cal, nutrie sau vânat, ce conţine larve vii sau chisturi viabile. La om, majoritatea infecţiilor sunt asimptomatice, însă există şi forme clinice de boală cu evoluţie severă, care pot cauza moartea prin complicaţiile pe care le produc. Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne ingerată, de masivitatea infestării ei şi de rezistenţa organismului. Următoarele semne clinice sunt sugestive pentru diagnostic: tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, greţuri, vărsături), care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată, febră, edeme palpebrale şi faciale, însoţite de conjunctivită, dureri musculare şi adinamie.