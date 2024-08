Adolescentă dată dispărută de mamă

Zilele trecute, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost anunțați de o femeie în vârstă de 54 de ani, din Jibou, despre faptul că în data de 16 august, fiica sa, Banto Esmeralda Rebeca, în vârstă de 17 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Tânăra are înălțimea de aproximativ 1,60 metri, are aproximativ 50 de kilograme, păr șaten, ochi căprui, nu are tatuaje, iar la data plecării, tânăra purta un compleu compus dintr-un tricou și o pereche de pantaloni, în nuanțele alb-negru. Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție și să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

