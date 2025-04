A folosit un copil la cerșit

O femeie din Românași și-a folosit pruncul în vârstă de un an la cerșit. Este o glumă? Nu, nici vorbă. Sâmbătă, 12 aprilie, în zona Lidl din Zalău, un echipaj de jandarmerie a depistat o femeie în vârstă de 30 ani, din Românași, în timp ce apela în mod repetat la mila cetățenilor pentru a cere ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor în vârstă de un an. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a unui minor în scop de cerșetorie, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj cu privire la situația de risc în care se află minorul, urmând a fi sesizat și Compartimentul de Servicii și Asistență Socială din cadrul primăriei localității de domiciliu.

Imagine cu rol ilustrativ