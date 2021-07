A ajuns după gratii după ce a încercat să ofere unui polițist 8.000 de euro

Un bărbat din Sălaj, depistat conducând autoturismul fără a avea permis de conducere și sub influența alcoolului, a încercat zilele trecute să scape de consecințele legii prin oferirea de mită unui agent de poliție. Bărbatul a încercat să ofere suma de 8.000 de euro unui polițist din cadrul IPJ Sălaj. Din comunicatul parchetului de pe lângă tribunalul Sălaj reiese că inculpatul M.O. a fost identificat la volan fără permis și sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a oferit o mită de 8.000 de euro polițistului pentru ca acesta să nu continue cercetările cu privire la persoana sa sub aspectul infracțiunilor menționate. Agentul de poliție nu a dat curs propunerii inculpatului, refuzând oferta, iar în urma unei acțiuni organizate, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce promitea retrimiterea sumei către agentul de poliție. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a dispus reținerea inculpatului și punerea în mișcare a acțiunii penale, iar ulterior acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii fac precizarea că că punerea în mișcare a acțiunii penale este o activitate – parte a procesului penal – ce nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

