25 de urși și 70 de lupi au fost inventariați în pădurile Sălajului

Un raport al Agenției pentru Protecția Mediului arată că în pădurile Sălajului au fost înregistrate în acest an 25 de exemplare urs față de 23 pe parcursul anului trecut. Tot în acest an, în fondurile cinegetice au fost înregistrate 70 de exemplare de lup și 205 pisici sălbatice. Din păcate, lupii și urșii au cauzat și în acest an probleme și pierderi mai ales în efectivele de oi și capre.

Share Whatsapp Email