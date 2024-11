Spitalul Județean din Zalău derulează un amplu program pentru prevenirea mortalității infantile

În fiecare an, în luna noiembrie este marcată Ziua Mondială a Prematurității, moment în care sunt celebrați micii luptători pentru viață. „În momentul în care vine pe lume, fiecare nou-născut prematur începe lupta pentru supraviețuire, cu rezerve puține și cu nevoie multă de ajutor. Din dorința de a-i sprijini pe cei aproximativ 150 de nou-născuți prematur din Secția Neonatologie, ne facem scut din incubatoare, ventilatoare, injectomate, monitoare, sisteme de fototerapie, medicamente, formule speciale de lapte praf pentru fiecare etapă a dezvoltării. Spitalul Județean de Urgență Zalău, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, a cumpărat în ultimii doi ani, aparatură medicală în valoare de 620.120 de lei”, a anunțat conducerea unității medicale. În acest an a fost accesat proiectul „Dotarea Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening” – finanțat prin PNRR, în valoare de 354.939 din care contribuția Consiliului Județean Sălaj este 90.712 de lei, respectiv 25.5 la sută. „Cu dotările corespunzătoare și dedicarea personalului pentru tratament și îngrijire încercăm să ajutam fiecare respirație și bătaie de inima, astfel, creăm mediul potrivit pentru o dezvoltare armonioasă. Dragii noștri prematuri, an de an, în data de 17 noiembrie ne îmbrăcăm în mov, vă susținem și vă admirăm pentru curaj și dorința de a face parte din viață”, a mai anunțat conducerea Spitalului Județean de Urgență din Zalău.

