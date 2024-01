Spitalul Județean de Urgență Zalău are urgent nevoie de personal

Spitalul Județean de Urgență Zalău a depus în luna iunie 2023 un memorandum în atenția Ministerului Dezvoltării prin care solicita deblocarea celor 114 posturi vacante. Răspunsul a venit la începutul lunii decembrie, ocazie cu care conducerea spitalului a fost informată cu privire la faptul că, începând din data de 31 decembrie, Ordonanța 90 nu mai produce efecte și prin urmare se poate da startul la angajări. Bucuria nu a durat decât câteva zile, deoarece în data de 15 decembrie Ordonanța 115/2023 a blocat din nou toate posturile vacante. Spitalul Județean de Urgență Zalău are mare nevoie de personal pentru a putea funcționa la parametrii optimi, motiv pentru care Rodica Albert – managerul spitalului ne-a informat că, având în vedere această situație, în data de 5 ianuarie a fost depus un nou memorandum la minister, prin care se solicită deblocarea posturilor vacante prinse în schemă încă din anul trecut. Este nevoie de medici, asistenți și brancardieri în cele peste 20 de departamente existente. Din data de 1 ianuarie, există în vigoare o procedură prin care se permite scoaterea la concurs a unor posturi noi, însă cele vacante din 2023 rămân în continuare blocate. În condițiile în care nu se va găsi o soluție prin care cele 114 locuri vacante să poată fi ocupate cât mai curând, managerul spitalului spune că „situația va fi una dificilă și greu de gestionat pe termen lung, în condițiile în care noi căutăm zilnic soluții pentru ca pacienții să nu aibă de suferit. Am ajuns să ne mutăm angajații de pe o secție pe alta, numai ca să putem funcționa în bune condiții. Avem un deficit foarte mare de personal. Doamne ferește să se îmbolnăvească cineva, de concedii momentan nici nu poate fi vorba. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla dacă nu ne vom putea ocupa posturile vacante de anul trecut”. În data de 8 ianuarie, conducerea spitalului va depune lista cu dotările necesare în noul an, pentru ca acestea să fie cuprinse în bugetul de investiții al Consiliului Județean. Rodica Albert ne-a declarat că este vorba de mai multe paturi și aparatură modernă de specialitate necesară pentru mai multe secții.

