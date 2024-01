Sistemul informatic al CNAS este defect din nou

Numai bolnav să nu fi în aceste zile în România eșuată. Medicii de familie se plâng că sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu funcționează, motiv pentru care nu pot emite rețete, purtându-i pe bieții bolnavi la cabinet, de la o zi la alta, în speranța că doar-doar sistemul va funcționa. Cei care nu mai pot aștepta rețeta compensată își cumpără medicamentele din farmacii la preț întreg, boala nu așteaptă pe nimeni. Legat de acest subiect am solicitat un punct de vedere directorului CAS Sălaj, Olga Stana, aceasta declarând că „noi știm că nu funcționează sistemul, în fiecare zi am trimis înștiințare către CNAS cu privire la această problemă și până în acest moment nu am primit un răspuns legat de momentul în care lucrurile vor reveni la normal. Din păcate nu ține de noi acest lucru. Așteptăm să primim cât mai repede Ordinul de la Președintele Casei, prin care se va putea lucra în sistem offline”. Nu este pentru prima dată când medicii sunt obligați să lucreze „offline”, îngrijorarea multora este legată acum de faptul că s-ar putea să nu fie plătiți din cauza defecțiunilor apărute la sistemul informatic. Cu toate că CNAS încearcă remedierea problemelor, medicii spun că nu este admisibil ca acest sistem informatic, care a înghițit până acum o grămadă de bani din bugetul statului, să funcționeze în continuare la acești parametri, cu blocaje grave apărute cel puțin o dată în fiecare săptămână. Probabil că mult mai ieftin ar fi să se construiască de la zero un alt program care să țină cont de volumul de activitate și de numărul lunar de operațiuni efectuate de personalul medical la nivel de țară, precum și de erorile produse până acum în actualul soft.

