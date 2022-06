Preotul sălăjean care a donat celule stem pentru a salva pacienți cu leucemie

Este preot și s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj pentru a se înscrie în cursa donării de celule stem, totul din dorința de a salva viața unor pacienți aflați la granița dintre viață și moarte. Nu este important numele preotului, de fapt nici nu îl putem spune. Este importantă atitudinea sa, o atitudine care merită dată ca exemplu.

Sălăjenii care doresc să doneze celule stem trebuie să se înscrie la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj, o instituție medicală sălăjeană care s-a dezvoltat mult în ultimii ani. Unitatea realizează înscrierea, iar recoltarea urmează să se facă cel mai probabil într-un centru medical specializat din țară. „Este o procedură care trebuie urmată. Are loc înscrierea doritorilor, iar la noi se mai ia o eprubetă de sânge în timpul donării, se completează un chestionar, iar după prelucrare, eprubeta respectivă este trimisă la București. Acolo urmează o serie de analize complexe, analize de specialitate. Da, am avut un preot și o doamnă profesoară care s-au înscris și au donat celule stem într-un centru autorizat, celulele fiind folosite la pacienții cu leucemie. Atunci când pacientul are nevoie de un transplant, se caută în registru și se trece la realizarea acestei proceduri care este esențială în astfel de situații grave. Donarea de celule stem este benevolă, totul ține de dorința donatorului, de starea lui de sănătate și de intenția de a ajuta”, ne-a declarat directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, dr. Cristina Ilieș.