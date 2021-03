Peste 11.000 de sălăjeni așteaptă un loc la vaccin

Nici urmă de doze de vaccin în Sălaj, cel puțin dintre cele produse de Pfizer BioNTech și Moderna. Nici serul AstraZeneca nu există, cel puțin în stocuri suficiente, pentru cei înscriși pe listele de așteptare la centrele din Zalău și cele județene, mai exact peste 11.100 de cetățeni în acest moment. Au trecut două săptămâni de când a debutat campania de vaccinare pentru populația “generală”, însă, în Sălaj, nu există stocuri de doze Pfizer sau Moderna. Zalăul nu are nici măcar locuri de așteptare pentru aceste două tipuri de ser. Centrele de vaccinare care administrează vaccinuri Pfizer BioNTech și Moderna sunt în Zalău (unul dintre cele două puncte de la centrul Militar), în Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou, Hida, Crasna, Șărmășag și Ileanda. În Zalău sunt zero locuri la înscrierea pe listele de așteptare pentru vaccinare cu Pfizer sau Moderna. În toate celelalte centre din județ cetățenii se pot înscrie pe lista de așteptare pentru aceste două tipuri de vaccin. În ceea ce privește programarea pentru vaccinul cu AstraZeneca, peste 11.100 de persoane așteptau, marți, un loc la cele zece centre de vaccinare din județ. La Zalău, din cele din cele trei centre deschise doar la două se puteau face înscrieri pe listele de așteptare, ambele pentru AstraZeneca. În toate celelalte centre înscrierile pe listele de așteptare se puteau face pentru vaccinul AstraZeneca însă, chiar și așa, un loc pe lista de așteptare înseamnă exact ceea ce este scris, adică… așteptare, nicidecum o programare la vaccin. Facem această precizare întrucât mulți cititori, în special cei în vârstă, ne-au întrebat de ce nu au primit și datele de vaccin și rapel din moment ce s-au înscris pe platformă. Trebuie știut că, odată înscrisă pe lista de așteptare, persoana va primi un mesaj pe telefon și un email în care este anunțată că are posibilitatea, în baza înscrierii anterioare pe listele de așteptare, de a alege o dată și un centru pentru administrarea vaccinului. Alegerea unei date și a unui centru poate fi făcută în termen de 24 de ore după primirea mesajului, existând posibilitatea ca între timp, evident, locurile să se epuizeze din nou. În prezent, toate aceste locuri pe listele de așteptare din Sălaj sunt destinate celor care aleg vaccinul AstraZeneca. Situația s-ar putea îmbunătăți începând cu luna mai, după ce vaccinurile de la Johnson&Johnson vor ajunge în România, probabil la sfârșitul lunii aprilie. Am solicitat un punct de vedere conducerii DSP Sălaj, urmând să publicăm răspunsul atunci când îl vom avea.

Foto: captura portal Vaccin Live – situatia din Sălaj în 30.03.2020