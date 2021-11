Lidia Stoica, psihologul și lupta cu un coșmar devenit realitate

A trecut printr-o boală nemiloasă, a supraviețuit, iar acum îi ajută pe alții să facă față șocului mental de care se lovesc la aflarea unui diagnostic ce pare imposibil, de neconceput. Lidia Stoica este psiholog clinician cu supraspecializare în psiho-oncologie și coordonează un program gratuit de sprijin psihologic pentru pacienții care suferă de cancer. Programul se derulează și la Spitalul Județean de Urgență din Zalău. De câteva ori pe lună, pacienții depistați cu afecțiuni oncologice pot participa la întâlniri cu psihologi, pentru a beneficia de sprijin. De ce un asemenea program? Simplu! Pentru că nu doar boala este gravă, ci și șocul mental pe care îl cauzează.

Reporter: Cine sunteți și ce faceți în cadrul acestui program?

Lidia Stoica: Sunt psiholog clinician cu supraspecializare în psiho-oncologie. Misiunea mea începe cu mult timp în urmă. Nu este un secret despre mine. Și eu am trecut prin experiența unei boli grave. Mai târziu mi-am dorit să dau înapoi din binele pe care l-am primit de la alții și să știți că am primit mult bine atunci. Povestea a început la apariția Asociației „Restart la viață”. Asociația activează în două direcții. Pregătește specialiști în domeniul psiho-oncologiei și oferă asistență psihologică gratuită persoanelor diagnosticate cu cancer. Cu ajutorul colegilor psihologi care au urmat cursuri în domeniul psiho-oncologiei, în orașele de unde ei provin, am deschis grupuri de suport psihologic gratuit pentru pacienții diagnosticați cu diferite forme de cancer. Așa am ajuns și la Zalău. Aici avem o colegă psiho-oncolog și vine în sprijinul celor care au nevoie. Colega noastră a promovat aici programul nostru, colaborează cu Spitalul Județean de Urgență din Zalău pentru derularea proiectului.

Rep.: Unde și când au loc aceste întâlniri de lucru?

L.S.: Ne întâlnim de două ori pe lună în incinta Spitalului Județean de Urgență din Zalău. Avem un grup distinct de femei și ne străduim să construim și un grup pentru bărbați. Rolul unui astfel de grup-suport este în primul rând de a reduce stresul cauzat de boală. Activitățile care se desfășoară în cadrul grupului vizează întâlnirea cu specialistul și acordarea de sprijin pentru a trece mai ușor peste impactul provocat de aflarea diagnosticului. Pacientul este informat cu ajutorul specialiștilor asupra aspectelor pe care nu a reușit să le aprofundeze la momentul diagnosticării, iar a doua componentă vizează acordarea sprijinului în plan emoțional. Lumea interioară a unui om se prăbușește la aflarea diagnosticului de cancer. De cele mai multe ori este greu să gestionezi momentul primirii unei asemenea vești. În multe situații, deși sunt iubitoare, familiile acestor pacienți nu reușesc să le ofere sprijinul emoțional necesar. Mai sunt și persoane care preferă să se închidă în plan mental, nu discută problemele, nu le împărtășesc, preferă să nu vorbească despre aceste trăiri și emoții. Aceste persoane simt nevoia de a participa la ceea ce încercăm noi să facem. Vă spuneam că am trecut și eu printr-o boală. Am trăit să văd cum este să nu ai sănătate pentru a începe să o apreciezi. Am primit și norocul pe care tot îl ceream. Mi-am dat seama că la o asemenea boală, lupta nu este doar în plan medical, ci și în mental, în plan psihologic, este un cumul de factori. Este o muncă în diferite domenii, în plan mental, medical, sport, nutriție, îngrijire personală, social, muncă și justiție, dar și spiritual. Nu poți face doar tratamentele medicale și să nu ventilezi emoțiile, dar nu poți avea grijă doar de emoții fără să urmezi tratamentele medicale. Nu poți mânca doar anumite alimente crezând că va trece, fără să urmezi tratamentul medical.

Rep.: Ce înseamnă cancerul în plan mental?

L.S.: Am primit o carte din care am citit un rând: <cancerul este un blocaj emoțional>. Cu toții avem griji, supărări, bucurii, necazuri. Cu toate acestea, unii primesc un diagnostic de cancer, iar alții nu. Aceste grupuri de suport psihologic nu au apărut recent. Ele sunt apărute cu mult timp în urmă și recomandarea mea pentru pacienții diagnosticați cu diferite forme de cancer este să ia în calcul și participarea la asemenea grupuri de suport, să vadă un specialist în domeniul psiho-oncologiei.

Rep.: Ce trebuie să facă pacienții din Sălaj pentru a beneficia de suport psihologic?

L.S.: Vor trebui să facă o vizită la Spitalul Județean de Urgență din Zalău. Încă de la recepția spitalului, personalul cunoaște și poate îndruma persoana care dorește sprijin. Au loc două întâlniri pe lună, din două în două săptămâni, în a doua și a patra săptămână, întotdeauna de la ora 16, iar activitățile se derulează într-o sală a unității medicale.